アルゼンチンからは次々と優秀なアタッカーが出てくるが、イタリア・セリエAで今後の成長が期待されている選手の一人がパルマでプレイする24歳のFWマテオ・ペレグリーノだ。



ペレグリーノは今年2月にアルゼンチンのベレス・サルスフィエルドからパルマへ加わった選手で、移籍金は僅か200万ユーロだ。移籍当初ペレグリーノに注目していた人はあまり多くないだろう。



パルマでもゴールを量産しているわけではないが、ポテンシャルは興味深い。最近のアルゼンチンのセンターフォワードとしては珍しいタイプかもしれないが、192cmのサイズを活かしたクラシックなセンターフォワードだ。エリア内での空中戦にも強さがあり、前線で体を張ったプレイをこなせる。





前節のヴェローナ戦ではロングスローで競り勝ったところから、ヘディングで先制点を記録。後半にも相手のミスからループシュートを決めており、空中戦で勝負できるのは魅力だ。左足でのシュートも強烈で、すでにミランが注目しているとの話題もある。同じアルゼンチンでは仏のストラスブールで開幕からブレイクしているFWホアキン・パニチェッリもクラシックなセンターフォワードで、今月の代表戦では召集を受けていた。ペレグリーノには世代別代表での経験もないが、将来的には面白い存在となるかもしれない。