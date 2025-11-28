¥¨¥¹¥Æ¥ô¥¡¥ó¤ÎºÍÇ½¤Ï¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¡¢¥í¥É¥ê¥´¤é¥ì¥¢¥ëÁÈ¤è¤ê¾å¡©¡¡¡Ö¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë°ÊÍè¥Ö¥é¥¸¥ë¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿Áª¼ê¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âºÍÇ½¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¡×¤È¤ÎÉ¾²Á¤â
º£Àá¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡¦¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥º¤Ç¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ÈÂÐÀï¤·¡¢3-0¤Ç²÷¾¡¤·¤¿¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡£¤½¤Î2ÅÀÌÜ¤ò·è¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢18ºÐ¤Î°ïºà¤Ç¤¢¤ëFW¥¨¥¹¥Æ¥ô¥¡¥ó¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥ó¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤Ç¥¨¥¹¥Æ¥ô¥¡¥ó¤ÏCL¤Ë¤Æ¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹Àï¡¢¥«¥é¥Ð¥ÕÀï¤ËÂ³¤¤¤Æ3»î¹çÏ¢Â³¥´¡¼¥ë¤È¤Ê¤ë¡£¤¹¤Ç¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Ç¤â¼çÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¡¢18ºÐ¤Î¥¨¥¹¥Æ¥ô¥¡¥ó¤Ï½çÄ´¤ËÉ¾²Á¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Íè²Æ¤Î2026WÇÕ¤Ç¤âºÍÇ½¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢±Ñ¡Øsky Sport¡Ù¤Ë¤ÆÆîÊÆ¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÀìÌç¤È¤¹¤ë²òÀâ¤Î¥Æ¥£¥à¡¦¥ô¥£¥Ã¥±¥ê¡¼»á¤Ï¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë°ÊÍè¤ÎºÍÇ½¤À¤ÈÀä»¿¤¹¤ë¡£
¡Ö¥Ñ¥ë¥á¥¤¥é¥¹¤Î»Ø´ø´±¥¢¥Ù¥ë¡¦¥Õ¥§¥ì¥¤¥é¤¬Èà¤òÇäµÑ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¥¯¥é¥Ö¤Ëº©´ê¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ¡¢¡ØÈà¤Ïº£¤Þ¤Ç¸«¤Æ¤¤¿Áª¼ê¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÂ¸ºß¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¡×
18ºÐ¤Î¼ã¼ê¤Ë²áÅÙ¤Ê´üÂÔ¤Ï¶ØÊª¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥¨¥¹¥Æ¥ô¥¡¥ó¤Ï¥»¥ì¥½¥ó¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Ç¤Ï¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥ÉFW¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë¤ä¥í¥É¥ê¥´¡¦¥´¥¨¥¹¤âºÍÇ½Ë¤«¤ÊÁª¼ê¤À¤¬¡¢¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤Î¾ì¹ç¤Ïµ¤À¤Î¹Ó¤µ¤¬¤¢¤ê¡¢¥í¥É¥ê¥´¤Ï¥ì¥¢¥ë¤Ç»×¤¦¤è¤¦¤Ë¿ô»ú¤ò¿¤Ð¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Æ±¤¸¤¯¥ì¥¢¥ë¤ÎFW¥¨¥ó¥É¥ê¥Ã¥¯¤Ï¤¹¤Ã¤«¤ê½ÐÈÖ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ì¥¢¥ëÁÈ¤Ï¤ä¤äÉÔ°ÂÄê¤À¡£
¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤Î¸å·Ñ¼Ô¤Ï¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤«¥í¥É¥ê¥´¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¿»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¨¥¹¥Æ¥ô¥¡¥ó¤³¤½¤¬¿·»þÂå¤Î¥»¥ì¥½¥ó¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¥¨¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
Estevao magic!#CFC | #UCL pic.twitter.com/bczsjhZ7Nb— Chelsea FC (@ChelseaFC) November 26, 2025