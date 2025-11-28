¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¡¢3ºÐÌ¼Æ±È¼¤Î¥¸¥à¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³« ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥¦¥§¥¢»Ñ¤Ë¡Ö¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤¬åºÎï¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¤ÆÆóÅÙ¸«¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/28¡Û¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Ì´¤ß¤ë¥¢¥É¥ì¥»¥ó¥¹¡ÊÄÌ¾Î¡§Ì´¥¢¥É¡Ë¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»ÖÅÄÍ§Èþ¤¬11·î27Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Ì¼Æ±È¼¤Î¥¸¥à¤Ç¤Î»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û28ºÐ¥Þ¥Þ¥â¥Ç¥ë¡Ö¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤¬åºÎï¡×3ºÐÌ¼Æ±È¼¤Î¥¸¥à¥·¥ç¥Ã¥È
»ÖÅÄ¤Ï¡Ö°ì½ï¤Ë¥¸¥à¡×¤Èµ¤·¡¢¥ì¥®¥ó¥¹¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥¦¥¨¥¢»Ñ¤Î¼«¿È¤È¤½¤ÎËµ¤é¤Ç°ì½ï¤Ë¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌ¼¤Î¼Ì¿¿¤ä¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Ãæ¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«¡£¡Ö¥¸¥à¤ÏÍ«Ýµ¤ÊÆü¤âÀäÂÐ¹Ô¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Î¹¥¤ß¤ÎÂÎ·¿¤Ë¤¹¤ë¤ó¤À¤¡¤¡ ¤¬¤ó¤Ð¤ë¥¾¡×¤È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¤ÆÆóÅÙ¸«¤·¤¿¡×¡Ö°ì½ï¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤Æ¤ëÌ¼¤Á¤ã¤ó²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¡×¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ÆÂº·É¤¹¤ë¡×¡Ö¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤¬åºÎï¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
»ÖÅÄ¤Ï¡¢2022Ç¯4·î29Æü¤Ë¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£Æ±Ç¯7·î31Æü¤Ë¤ÏÂè1»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
