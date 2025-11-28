武田久美子「娘が戻って来てます」2ショット披露「親子揃って美人」の声
【モデルプレス＝2025/11/28】女優の武田久美子が11月26日、自身のInstagramを更新。娘との2ショットを公開し、話題になっている。
【写真】元アイドル57歳美人女優「親子揃って美人」メディカルスクール在学22歳娘との2ショット
武田は「娘が戻って来てます」とつづり、娘との2ショットを投稿。メキシカンフードのレストランで楽しそうに笑い合う姿を披露している。
この投稿にファンからは「親子揃って美人さん」「嬉しそうな笑顔が素敵」「再会嬉しいですね」「仲良し親子」といったコメントが寄せられている。
武田は、1999年にアメリカ人男性と結婚。アメリカ合衆国カリフォルニア州サンディエゴへ移住し、2002年に長女を出産。2016年に離婚が成立している。娘は、2025年夏よりメディカルスクールに進学したことを報告していた。（modelpress編集部）
