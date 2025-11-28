ゆきぽよ、美人妹・ゆみちぃとの着物ショット公開「そっくり」「大和撫子ギャル」と反響
【モデルプレス＝2025/11/28】タレントのゆきぽよが11月27日、自身のInstagramを更新。実妹のゆみちぃ（木村友美）との着物2ショットを公開した。
【写真】29歳ギャル「そっくり」美人妹との着物姿
ゆきぽよは「姉妹で着物の日」とコメントし、11月26日に行われた「Universal Kimono Award 2025」本大会で姉妹揃って特別審査員を務めたことを報告。えんじ色が基調の花柄の着物を着た自身と、ピンクが基調の着物を着たゆみちぃの2ショットや自身のソロショットを公開し「着物とギャルは日本の伝統！！これからの若い子達にどっちも伝え続けていけたらいいな」と綴った。
この投稿に、ファンからは「大和撫子ギャル」「姉妹そっくり」「とても似合ってる」「和服美人」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
