床嶋佳子、自身の畑に実った野菜を披露「努力の成果ですね!!」「野菜作り楽しんでらっしゃるのが伝わります」
俳優の床嶋佳子（61）が27日、自身のインスタグラムを更新。「畑に行って収穫してきました!!」とつづり、自身の畑で大きく育った野菜を披露した。
【写真】「努力の成果ですね!!」畑に実った“みずみずしい”野菜を披露した床嶋佳子 ※野菜は2枚目以降
夫が家の近くで借りた畑で野菜の栽培などを行っている床嶋。インスタではたびたび、早朝に畑仕事する姿や収穫する様子などを紹介してきた。
この日は、大きく実った「ロメインレタス」と「ルッコラ」と「イタリアンパセリ」を披露。「以前苗を植えた時アップさせていただきましたが 今では連日、我が家の食卓を豊かなものにしてくれています!!」とうれしそうにつづり、「やはり畑でギリギリまで育てた葉は青々としてみずみずしく、香りも豊かで本当に美味しいです!!」と自分で野菜を栽培する“魅力”を伝えた。
畑を背にした自撮りショットもアップした床嶋は、「シェア畑ですから一区画が我が家の畑です！こんなに全部耕せませんので」と投稿に追記している。
コメント欄には「新鮮お野菜素敵です」「大きく育って良かったですね 採れたての新鮮な野菜は、とびきりの贅沢ですね」「お仕事の合間に…素晴らしいです」「努力の成果ですね!!」「野菜作り楽しんでらっしゃるのが伝わります」などの声が寄せられている。
【写真】「努力の成果ですね!!」畑に実った“みずみずしい”野菜を披露した床嶋佳子 ※野菜は2枚目以降
夫が家の近くで借りた畑で野菜の栽培などを行っている床嶋。インスタではたびたび、早朝に畑仕事する姿や収穫する様子などを紹介してきた。
この日は、大きく実った「ロメインレタス」と「ルッコラ」と「イタリアンパセリ」を披露。「以前苗を植えた時アップさせていただきましたが 今では連日、我が家の食卓を豊かなものにしてくれています!!」とうれしそうにつづり、「やはり畑でギリギリまで育てた葉は青々としてみずみずしく、香りも豊かで本当に美味しいです!!」と自分で野菜を栽培する“魅力”を伝えた。
コメント欄には「新鮮お野菜素敵です」「大きく育って良かったですね 採れたての新鮮な野菜は、とびきりの贅沢ですね」「お仕事の合間に…素晴らしいです」「努力の成果ですね!!」「野菜作り楽しんでらっしゃるのが伝わります」などの声が寄せられている。