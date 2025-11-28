NTTドコモは、「d払い」を合計5000円以上利用すると抽選で40万名にdポイントを全額還元する「4カ月連続！ 最大全額Pt（ポイント）還元！ 総額2億円分が40万名に当たるキャンペーン」を開催する。期間は2025年12月1日～2026年3月31日まで。

期間中、支払い方法を「dカード」に設定の上で、加盟店で「d払い」を利用して合計5000円以上支払うと、抽選で40万名に利用金額が全額、dポイントで還元される。キャンペーンは12月～3月の各月で抽選を行い、参加する月ごとにキャンペーンサイトからエントリーが必要。合計利用金額5000円を1口とし、1ユーザー最大月20口まで応募可能。

なお、決済月の翌月10日時点でdポイントクラブの会員ランクが1つ星以上のユーザーが対象となる。

特典と当選本数は、1等の全額還元（上限10万ポイント）が200名（月50名）、2等の1万ポイントが4000名（月1000名）、3等の1000ポイントが1万2000名（月3000名）、4等の500ポイントが6万4000名（月1万6000名）、5等の300ポイントが32万名（月8万名）。