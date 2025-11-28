秋元康氏プロデュースの男性６人組昭和歌謡グループ「ＭＡＴＳＵＲＩ」が２８日、都内でファースト写真集「双六（すごろく）」（集英社刊、税込３３００円）マスコミ会見に登場した。

グループ初の写真集に松岡卓弥は「１つの夢だったので、うれしかった。仲の良い僕たちを写真集に詰め込むことができた」と自信を見せた。撮影は真夏の沖縄で行われ、橋爪健二は「３年走り続けてきたから、ご褒美みたいだった」と振り返った。

完成品を見た時の感想を聞かれた鈴木渉は「宝箱を開けるような、特別な気持ち」と話すと、渡辺真は「メンバーこんな顔するんだみたいな、普段とは違った顔が見れた」と目を細めた。写真集発売にあたって、体作りにも着手したメンバー。６キロの減量に成功した渡辺は、撮影中に出された沖縄料理やハンバーガーにも手を付けなかったという。「撮影自体は楽しかったんですけど、光景は地獄のようでした。上裸になる日は水すらも抜いてました」とストイックな一面を見せた。

メンバーのお気に入りは表紙のカットで、が青空の下メンバーが笑顔を浮かべる１枚となっている。小野寺翼は「本当は雨予報で、僕たちが撮影するときだけ晴れてて、終わった瞬間（雨が）降ってきたんです。『太陽神』渡辺真が青空を作ってくれました」と渡辺の晴れ男エピソードを明かした。柳田優樹は「普段見れないＭＡＴＳＵＲＩの姿も見れるし、僕たちの仲の良さが伝わると思う。１ページ１ページ大事に見てもらえたらうれしいです」とアピールした。

今作では、大人なセクシーさやファッショブルな姿が掲載。タイトルの「双六」には、秋元氏から苦労人の６人に向けて「そろそろあがりの目を出せ」というメッセージが込められている。