新潟、高木善朗との契約満了を発表…主将の堀米悠斗、千葉和彦に続き３人目に

Ｊ２降格が決まっている新潟は２８日、ＭＦ高木善朗（３２）と２０２６年２月１日以降の契約を締結せず、今季をもって契約満了とすることを決定したことを発表した。

東京Ｖでキャリアをスタートし、オランダ・ユトレヒト、清水、東京Ｖを経て、２０１８年から新潟に加入。８シーズン在籍し、今季も１８試合に出場していた。

クラブを通して、高木は「２０１８年に加入し、８シーズンを過ごした新潟を離れることになりました。長い間、本当にお世話になりました。

２０２２シーズン、自分がケガをした次の試合で、サポーターの皆さんからたくさんの愛を受け取ったことはいつまでも忘れません。あの時の皆さんの応援のおかげで、自分は復帰に向けて頑張ることができ、翌年にビッグスワンのピッチに戻ることができました。

また、このクラブでＪ２を優勝し、Ｊ１昇格できたことが１番の思い出です。

このクラブではサッカー選手としても、人としても成長することができました。アルビレックス新潟の選手として、やり残したことはありません。

どんなときでも支えてくださった皆さんに、心から感謝しています。熱い応援をいただきまして、本当にありがとうございました」とコメントした。

新潟はホーム最終戦の柏戦を前に、主将ＤＦ堀米悠斗（３１）、チーム最年長のＤＦ千葉和彦（４０）に続き、３人目の今季限りでの契約満了発表となった。