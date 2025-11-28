¾®ÀîºÚÅ¦¡¡É×¡¦ÉÍÅÄ²í¸ù¤ò»Ù¤¨Â³¤±¤¿»×¤¤ÌÀ¤«¤¹¡Ö¤À¤Ã¤Æ¤µ¡¢Åìµþ¤ÇÀ®¸ù¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡Ä¡×
¡¡½÷Í¥¡¦¾®ÀîºÚÅ¦¡Ê£¶£²¡Ë¤¬£²£¸Æü¡¢£Ô£Â£Ó¥é¥¸¥ª¡Ö½ãÎõ¡¦¼ò°æ°ì·½¡¡£Â£Ì£Á£Î£Ä¡Ý£Î£Å£×¡¡£Í£Ï£Ò£Î£É£Î£Ç¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡¾®Àî¤ÎÉ×¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤ÎÉÍÅÄ²í¸ù¡££±£¹£¸£¹Ç¯¤Ë·ëº§¤·¤Æ¤«¤é¤Ï·ÝÇ½³èÆ°¤ò¹µ¤¨¡¢ºÊ¤È¤·¤ÆÉÍÅÄ¤ò»Ù¤¨Â³¤±¤¿¡£·ÝÇ½³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤¿¤Î¤Ï£µ£°ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë½ãÎõ¡¦¼ò°æ°ì·½¤Ï¡Ö¤ï¤¿¤¯¤·¡¢¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Ç°é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤ó¤Ç¡£¤è¤¯¤¾»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾®Àî¤Ë´¶¼Õ¡£¤¹¤ë¤È¾®Àî¤Ï¡Ö¤À¤Ã¤Æ¤µ¡¢Åìµþ¤ÇÀ®¸ù¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤µ¡¢Âçºå¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡£¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¸À¤¤Êý¡¢¥¢¥ì¤À¤±¤É¡£»ä¡¢Âçºå¤âÂç¹¥¤¤À¤«¤é¡¢¤â¤Á¤í¤ó³Ð¸ç¤â¤·¤¿¤±¤É¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¼ò°æ¤Ï¡ÖÅìµþÅÔÄ´ÉÛ»Ô¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡×¤È¡¢¾®Àî¤¬Åìµþ½Ð¿È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¾®Àî¤Ï¡¢À¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿Åìµþ¤òÎ¥¤ì¤ë¤Î¤Ï³Ð¸ç¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¡£¤â¤Ã¤È¤â¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤¬Åìµþ¤ÇÂçÀ®¸ù¤·¤¿¤¿¤á¡¢º£¤âÅìµþ¤Ë½»¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£