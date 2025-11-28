MONSTA X、約4年ぶりのワールドツアー開催決定！来年1月ソウルで開幕

ボーイズグループMONSTA Xが、約4年ぶりとなるワールドツアーを開催する。

所属事務所STARSHIPエンターテインメントは11月27日、MONSTA Xの公式SNSを通じて「2026 MONSTA X WORLD TOUR 'THE X : NEXUS'」のポスターを公開し、ワールドツアーの開催決定を知らせた。

公開されたポスターによると、MONSTA Xは2026年1月30日〜2月1日の3日間、ソウル・KSPO DOMEで公演を開催し、ワールドツアーの幕を開ける。

（画像＝STARSHIPエンターテインメント）

今回のワールドツアーは、2022年9月に行われた「2022 MONSTA X NO LIMIT TOUR IN SEOUL」以来、約4年ぶりの開催となる。前回のツアーではニューヨークを皮切りに、アメリカの9都市で公演を実施し、圧巻のパフォーマンスと唯一無二の存在感で現地ファンを熱狂させた。

絶え間ない挑戦で“信じて聴けるパフォーマンス”という評価を自ら証明してきたMONSTA Xは、今年7月に開催されたデビュー10周年記念の完全体単独コンサート「2025 MONSTA X “CONNECT X”」を通じて、10年間で培った揺るぎない実力とチームワーク、一段とパワーアップしたライブとパフォーマンスを披露し、圧巻のステージを再び見せつけた。

また、9月にはミニアルバム『THE X』で新たな音楽性とコンセプトを展開し、唯一無二の魅力で音楽界に新鮮な衝撃を与えた。11月14日にはアメリカでデジタルシングル『baby blue』をリリースし、新たなチャプターの始まりを予告した。

さらに、12月にはアメリカ最大級の年末フェスティバル「2025 iHeartRadio Jingle Ball Tour」に出演し、全4都市のステージに立つ予定だ。世界的な活躍を広げる彼らが、今回のワールドツアーでどのような物語を描くのか、ファンの期待が高まっている。

なお、MONSTA Xのワールドツアー「THE X : NEXUS」についての詳細情報は、公式SNSを通じて順次公開される予定だ。

（記事提供＝OSEN）