“旧車デザイン”のホンダ最新型「コンパクト“ミニバン”」発表！ 丸目ライト×カクカクボディがイイ！ 全長4.3m級のちょうどいい「フリード」に「DAMD FREED ISOLATOR」誕生

“旧車デザイン”のホンダ最新型「コンパクト“ミニバン”」!?

2025年11月28日に、アフターパーツメーカーのダムドはホンダ現行型「フリード」用の新たなボディキット「DAMD FREED ISOLATOR (ダムドフリード アイソレーター)」を発売したと発表しました。

ホンダのコンパクトミニバンなの!?

フリードは、ホンダのコンパクトミニバンで、初代は2008年5月に「モビリオ」の後継車としてデビューしています。現行モデルは、2024年6月にフルモデルチェンジを受け誕生した3代目です。

現行モデルのボディサイズは、全長4310mm×全幅1695-1720mm×全高1755-1780mm。ホイールベースは2740mmで、5・6・7人乗りのモデルが設定されています。



標準モデルとなる「AIR（エアー）」に加え、SUVルックの「CROSSTAR（クロスター）」の2モデル体制で展開されています。

エクステリアデザインは、水平基調のキャラクターラインが車体を一周し、タフで安心感のあるデザイン。インテリアは、直線と曲線を組み合わせたデザインで、開放感ある仕上がりです。

パワートレインは、最高出力118PS・最大トルク142N・mを発生する1.5リッター直列4気筒ガソリンエンジンもしくは、最高出力106PS・最大トルク127N・mを発生する1.5リッター直列4気筒ガソリンエンジンに、最高出力123PS・最大トルク253N・mを発生する電気モーターを組み合わせたハイブリッド「e：HEV（イーエイチイーブイ）」の2種類を用意。駆動方式は、2WD（FF・前輪駆動）と4WDがラインナップされます。

そんなフリードに、DAMDデザインのアイデンティティであるクラシックテイストを落とし込んだ、懐かしいのに新しい“ニューレトロスタイル”を体現したボディキットがDAMD FREED ISOLATORです。

シンプル・クリーンで洗練されたAIRと大胆でタフなCROSSTARと共に、その個性溢れるキャラクターと馴染む高いユーティリティー性を保ちながら、魅力を増幅させ、 「ファッションとしてのクルマ」を提案するものだといいます。

コンセプトはヤングタイマー。しっかりとアイコニックでありながら、飾らず、必要最低限な構成要素に抑え、車のシェイプが「スタイリング」に昇華されている現代において、あえて質実剛健なスタイルにまとめあげることで逆に”新鮮”・”スタイリッシュ”なコントラストの効いたデザインとなっています。

どちらも、ベースがフリードとは思えないほど角張ったデザインに変身を遂げ、大きな丸目のヘッドライトが目を引くレトロな旧車のような仕上がりです。

DAMD FREED ISOLATORは、既にフリードを所有するユーザーへパーツの販売はもちろん、同パーツを新車に装着した状態でクルマごとまるっと購入が可能な「ダムドカスタムコンプリートカー」も用意。全国のダムド特約店ディーラーにて購入が可能だといいます。