【HG 1/144 ザクIIF型 チャブス機＆ケイル機＋無識別型ザクII ソラリ機再現パーツセット(RFV) 再販】 11月28日11時より予約開始 2026年2月 発送予定 価格：6,050円

BANDAI SPIRITSは、プラモデル「HG 1/144 ザクIIF型 チャブス機＆ケイル機＋無識別型ザクII ソラリ機再現パーツセット(RFV)」再販分を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて11月28日11時より予約受付を開始した。発送は2026年2月を予定し、価格は6,050円。

本商品は「機動戦士ガンダム 復讐のレクイエム」に登場するモビルスーツ「ザクII F型 チャブス機」、「ザクII F型 ケイル機」をHGフォーマットでプラモデル化したもの。さらに別売りの「ザクII F型 ソラリ機」に対応した「無識別型ザクII ソラリ機」を再現できるパーツ一式が付属する。

全身に施された特徴的な精密なディテールや形状が再現され、頭部裏側にあるリブをスライドすることで、モノアイの位置を調整することができる。

脚部動カパイプは関節部分に可動軸を設けることで、足の動きに追従。チャブス機のスパイクが追加された肩部アーマーを新規パーツで再現されている。

ザク・マシンガン、ヒート・ホークに加えて、ザク・バズーカ、ロングライフルが新規で付属。また、チャブス機にはミサイル・ポッドが付属する。

(C)創通・サンライズ