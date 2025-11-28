手足のしびれ、冷えや痛み、気分の落ち込み……更年期に入った女性は、心身の不調を感じることが多くなります。一方、通常の診察では解決できない体の不調に＜栄養学的なアプローチ＞を用いた治療と生活指導を行ってきたのが総合内科専門医の梶尚志先生。その梶先生いわく、「実は近年、肝臓のトラブルを抱えた更年期世代の女性が急増している」とのことで――。

「お酒を飲まないのに肝臓の数値が…」そのワケ

「お酒はほとんど飲まないのに、健康診断で“肝機能の数値が悪いですね”と言われてしまいました…」

そんな戸惑いを抱く女性が、40代から50代にかけて急増しています。

一般的に「肝臓＝お酒の飲みすぎ」と考えられがちですが、実はお酒を飲まない人も肝機能が悪くなることがあるのです。それが、脂肪肝という状態です。

そして脂肪肝が原因で重篤な肝機能障害に至ることが近年の研究でわかってきました。それが、いま注目されている『NAFLD（非アルコール性脂肪肝疾患）』です。

NAFLDは、アルコールを摂取していないのに肝臓に脂肪が蓄積し、炎症を起こしてしまう病気。放っておくと「NASH（非アルコール性脂肪肝炎）」へ進行し、将来的な肝硬変や肝がんのリスクも高まります。

実際、日本では中高年女性の約5人に1人が脂肪肝予備軍といわれています。（※）以前は“肥満の男性に多い病気”とされていましたが、今は更年期世代の女性にも急増しています。

その背景には、女性ホルモンの低下と筋肉量の減少、そして栄養バランスの乱れがあるのです。

（※）「Prevalence and associated metabolic factors of nonalcoholic fatty liver disease in the general population from 2014 to 2018 in Japan: A large-scale multicenter retrospective study」https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37537735/

女性ホルモンと肝臓の深い関係

女性ホルモンのひとつ「エストロゲン」は、実は肝臓にも大きな影響を与えています。

エストロゲンには、血中の脂質（中性脂肪・コレステロール）を調整し、肝臓に脂肪がたまるのを防ぐ働きがあります。

ところが、更年期に入るとエストロゲンの分泌が急激に減少します。

すると、脂質代謝がうまくいかなくなり、血中のLDL（悪玉）コレステロールや中性脂肪が増加、余分な脂質が肝臓に蓄積して「脂肪肝」を引き起こすのです。さらに、エストロゲンは抗酸化作用も持っており、肝臓を老化や酸化ストレスから守っています。

ですから、女性ホルモンの減少によって、肝臓の細胞が傷つきやすくなるだけじゃなく、疲れが抜けにくい、顔色がくすむ、寝てもだるい...。

そんなサインが現れたら、実は『肝臓疲労』が始まっている可能性があるのです。

肝臓は沈黙の臓器と呼ばれています。つまり、自覚症状が出るころには、肝硬変などといった、致命的なダメージが進行している可能性があるのです。

更年期世代が＜脂肪肝になりやすい理由＞と＜サイン＞

特に更年期世代が脂肪肝になりやすい理由について、あらためて以下に紹介すると…

（１）筋肉量の減少による代謝低下

筋肉は「脂肪を燃やす工場」。しかし、更年期に入ると女性ホルモンの影響で筋肉量が減少します。筋肉が少ないと、摂取した糖や脂肪をエネルギーに変換しにくくなり、余分な脂肪が肝臓にたまりやすくなります。「最近痩せにくくなった」「昔より冷えやすくなった」という人は要注意です。

（２）食生活の偏りと栄養不足

“健康のために”と摂取するカロリーを極端に減らしたり、油を避けすぎたりしていませんか？実は、こうした誤った制限が続くと、肝臓での代謝に必要な栄養素（ビタミン・ミネラル・たんぱく質）が不足し、かえって脂肪がたまりやすくなることがあります。この誤解が、女性の脂肪肝を増やしている原因のひとつです。「肝臓に脂肪がたまるのは“食べすぎ”だけでなく“足りなすぎ”でも起こる」。このことをしっかりと理解して頂きたいです。

（３）ストレスと睡眠不足

ストレスが続くと、ストレスホルモンの「コルチゾール」が増え、血糖値が上がります。

これが長期間続くと、余った糖が脂肪に変わり肝臓に蓄積。また、睡眠不足も代謝を乱し、肝臓の再生を妨げます。

などがあげられます。

なお“沈黙の臓器”ともよばれる肝臓からの「サイン」は…

・基本的に肝臓の不調は、最初はごくささいな体の変化として現れる

・朝起きたときに疲れが抜けない

・顔色がくすみ、肌が乾燥しやすくなった

・甘いもの・脂っこいものを食べると胃が重い

・健診で中性脂肪・LDLコレステロールが高い

・ALT、γ-GTPが基準値より高い

などになります。こうしたサインを感じたら、早めに医療機関で血液検査や腹部エコーを受けることをおすすめします。

「肝臓を守る食べ方」５つのポイント

肝臓のケアは特別な食事ではなく、毎日の小さな積み重ねから始まります。特に“栄養を入れて動かす”ことが大切。ここでは、食事の中で意識したい５つのポイントをご紹介します。

＜１＞たんぱく質を毎食しっかり

肝臓はたんぱく質でできています。肉・魚・卵・大豆製品などを一食に2品は入れることを意識しましょう。「たんぱく質をしっかり摂ると、代謝が上がり、肝臓の再生力も高まります」。特に朝食でのたんぱく質は重要です。

たとえば「納豆ご飯＋卵＋味噌汁」などは、その意味で理想的な組み合わせと言えるでしょう。

＜２＞鉄・亜鉛・ビタミンB群を意識的に

鉄は酸素を運び、肝臓でのエネルギーの産生を助けます。亜鉛はたんぱく質の合成を促し、肝臓の細胞の修復をサポートします。ビタミンB群（B6・B12・葉酸・ナイアシンなど）は代謝を整える潤滑油のような存在。

おすすめの食材は、しじみ・レバー・赤身肉・納豆・卵・ナッツ類など。「しじみの味噌汁＋玄米＋焼き魚」という組み合わせは、肝臓ケアの定番です。

＜３＞良質な脂質をとる

脂肪を避けすぎるのはNG。肝臓では脂質の代謝も担っており、オメガ3脂肪酸（EPA・DHA）を含む青魚や亜麻仁油を意識して摂ることで、炎症を抑え肝臓を守ります。

＜４＞抗酸化ビタミンで“さびない肝臓”に

エストロゲンが減ると酸化ストレスが高まるため、ビタミンC・Eが不可欠です。ブロッコリー、ピーマン、キウイ、ナッツ類など、色鮮やかな食材を積極的に。

＜５＞「糖」との付き合い方を見直す

白砂糖や清涼飲料水、さらに果物の摂りすぎは、肝臓に脂肪をためる最大の要因となります。甘いものは「日中の食後に少量｣を心がけましょう。特に果物好きの方は要注意です。

更年期になったらレシピと習慣で肝臓のケアを

以下は肝臓をケアしたい更年期世代におすすめのレシピ、その一例です。ぜひ試してみてください。

●しじみと豆腐の味噌汁

鉄とたんぱく質を同時に補える万能メニュー。しじみのオルニチンは肝細胞の修復を助けます。

●鶏むね肉とブロッコリーのレモン炒め

ビタミンCで鉄の吸収を高め、レモンの酸味が脂質代謝を促進。疲れを感じる日におすすめ。

●鮭と小松菜のホイル焼き

DHA・EPA、カルシウム、ビタミンB群を一度にとれる一品。オリーブオイルをひとかけすれば、抗酸化効果もアップ。

さらに生活習慣へのアドバイスが以下４つとなります。

●夜食・遅い夕食は控える

肝臓は夜に代謝リズムを整えます。寝る2〜3時間前には食事を終え、内臓を休ませることが大切です。

●軽い運動を習慣に

ウォーキング、ストレッチ、スクワットなど、1日10分でもOK。下半身を動かすことで血流が良くなり、肝臓の解毒作用も高まります。

●冷え対策を忘れずに

下半身の冷えは血流低下を招き、肝臓の働きを弱めます。腹巻きや温かい飲み物、湯船につかる習慣を心がけましょう。

●休肝日を設ける

お酒を飲む方は、量より｢頻度｣を見直しましょう。「週に2日は肝臓を休ませる休肝日の習慣」。それだけでダメージの蓄積を防げます。

以上、更年期の肝臓トラブルは、「お酒の飲みすぎ」ではなく、ホルモンバランス・栄養不足・代謝低下が関係していることで引き起こされます。

沈黙の臓器である肝臓を守ることは、女性のからだと心のエネルギーを取り戻すことでもあります。

肝臓は“がんばり屋”の臓器。黙って一日中働き続けてくれる一方で、無理をすると一気に悲鳴を上げます。

疲れやすい、肌がくすむ、やる気が出ない――それは“肝臓を休ませて”という体からのサインかもしれません。

まずは、今日の食卓から「肝臓が喜ぶ一皿」を。たんぱく質と鉄をしっかり、色とりどりの野菜を添えて。そんな日々の積み重ねが、更年期を軽やかに乗り越える力となります。