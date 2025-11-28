ライター・しろぼしマーサさんは、企業向けの業界新聞社で記者として38年間勤務しながら家族の看護・介護を務めてきました。その辛い時期、心の支えになったのが大相撲観戦だったと言います。家族を見送った今、70代一人暮らしの日々を綴ります。

自分の世界を広げてくれた愛車との別れ

大相撲ファンという繋がりで、私には手紙やメールでやりとりをしている人たちがいる。

その一人に、若い頃から80代の今も詩を書き続け、詩集を何冊も自費出版しているKさんという男性がいる。その詩作への情熱を私は尊敬している。

先日、そのKさんから自分で作成した小冊子の詩集が届いた。友人や知人に限定して配布したそうなので、Kさんの許可を得て書かせていただくが、私は表紙の写真を見て驚いた。Kさんが車の横に仁王立ちして、悲痛な顔をしているのである。

詩集には手紙がはさんであり、「オスモウさんたちはロンドンではり切ったのに、ぼくはＧＯと思っても車で動けません」と書いてあった。10月の大相撲のロンドン公演に触れているのは、大相撲ファンならではだが…。

詩集のタイトルが『脳梗塞詩篇』で、体験者でなくては書けない詩が31篇載っていた。Kさんは、自分で異常に気づき、病院で検査をして脳梗塞が判明して即入院し、退院後に詩集を作成したのだ。

それぞれの詩から、医師から車の運転を止めるように言われたことへのショック、医師の言葉に従うことにしたが、「世界がちぢかむ」という詩の一行からも、自分で運転してあちこちに行けないという嘆きと、自分の相棒である愛車との別れが辛いという気持ちが、ひしひしと伝わってきた。

私はその詩集を読んで、今年のはじめに70代後半の独り暮らしの女性からの電話を思い出した。彼女は、めまいがたびたびするので病院に行き、自分で運転免許証を返納することに決めたと話していた。

会話の中で何度も「ハッシーがね」と言うので、外国人の恋人でもできたのかと思ったら、愛車に名前を付けていたのだ。彼女は運転が大好きで、気ままに遠くへ行き、「ハッシーとの生活は楽しかった」と言っていた。今後、交通が不便なところにあるスポーツ施設に運動に行くのは、やめるつもりだそうだ。

公共交通機関が不便なところだと、病院に行くこと、買い物が不自由なことなどいろいろ問題がある。自家用車があり、運転ができる家族が同居している、近所に家族や親戚や友人がいて、快く目的地に連れて行ってくれれば良いが、そうでない人も大勢いる。目的地への往復のタクシー代は、大きな負担だ。

2度のもらい事故からの経験



しかし、運転をやめるのは、交通事故を起こしてからでは遅い。

私は40代の時、自分は全く悪くないのに交通事故にあうという『もらい事故』の被害者に2度なった。

1度目は、私の右側の細い道から出てきた2000ccの車が大通りに出ようとしていたので、自転車に乗ったまま私は角で止まった。するとその車の運転手は私の方向を見ずに、私の方に曲がろうとして、自転車の前輪を押してきたのだ。

私は交通量の多い大通りに、自転車もろとも倒れてしまうので、左足をふんばり、満身の力でその車を抑え、首を捻り、自転車のハンドルを握っていた指を怪我した。

2度目は、タクシーに乗っていたら、前の車がいきなりバックしてきたのだ。右折と左折を間違えたので、後ろを見ずにバックしたのだという。

私は前からのムチ打ち症になった。アトランタに取材に行かなくてはならず、首を両手で抑えながら飛行機に乗り、写真撮影をするときはカメラが重くて手が震えた。

2度の事故ともに、保険会社からは「もう治ったでしょう」の電話がたびたびあり、それもストレスだった。払われた保険金は、痛みと苦労に対して、あまりにも少なかった。

入院しない怪我でも大変なのだから、大きな事故にあった被害者はどんなに苦しいことだろう。ましてや交通事故で命を奪われるのは痛ましすぎて、あってはならないことだ。

この2度の事故は高齢者の運転によるものではなく、運転していたのは若い人だった。

高齢者の運転は危ないと言われるが、年金が少なくて仕事を続けなくてはならず、その仕事に車が必要で、運転免許証を返納できない人たちがいるのも事実だ。

不自由でも、自分が交通事故を起こさない世界

私は20代で運転免許を取得し、失業していた時は父の自営業を手伝い、商品を運んでいた。

50代の時に、愛車に「タマコ」という名前をつけて運転していたが、「タマコ」のトラブルで運転はこりごりになった。日曜日に交通量の多い大通りを運転していたら、タマコがエンストを起こした。エンジンを入れ直したが、またエンスト。その後、何回もエンストを起こし、私は「止まらないでくれ、タマコ」と祈りながら自宅にたどりついた。

近所の自動車修理会社の社長を呼んだが、タマコは自宅の前で息絶えてしまった。廃車にする日、私はタマコの窓から顔をだし、修理会社の社長にカメラを渡し、お別れの記念撮影をしてもらった。

現在、私は自家用車も自転車もなく、スーパーが遠いので、食品は生協の宅配を頼んでいる。今年の夏、暑くて遠くまで買い物にいけず、「ありがとうございます、あなたが来なければ、私は餓死していました」と、配達員の人に感謝の言葉を述べた。

健康診断をしてくれる医院は徒歩しか行く方法がなく、遠いので、途中で死ぬかと思いながら歩き、医院で測ると血圧が高くなっていた。

今日もどこかで、高齢者が運転免許証と愛車に別れを告げている。車がない不自由と行動できる世界が狭くなるのを嘆きつつ、自分の運転で交通事故を起こさない世界を手に入れている。



