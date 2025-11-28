ハーバード・ビジネススクールが行った調査によると、就職・転職の７割は「視野狭窄」が原因で失敗するのだそうです。サイエンスジャーナリストの鈴木祐さんは、「『好きなことを仕事にしよう』『給料の高い仕事を選ぼう』といった一般的なアドバイスは、実は科学的根拠に乏しく、むしろ不幸につながる可能性がある」と語り、研究データに基づいた科学的な適職選びを勧めています。そこで今回は、鈴木さんの著書『新版 科学的な適職』から一部を抜粋し、再編集してお届けします。

【書影】10万本の科学論文と600人の専門家インタビューから生まれた、適職探しの決定版。鈴木祐『新版 科学的な適職』

* * * * * * *

経営の効率化が従業員の幸福に寄与するとは限らない

「従業員には特定の役割だけを与え、その業務を徹底させよ」

旧来の経営理論はこのように主張します。経理には金の計算だけを割り当て、企画部門には良いアイデアを出す作業のみに専念させる、そんな手法です。

確かに特定の役割を徹底させれば社員のスキルは上がり、コストや効率面でも最大化しやすくなるでしょう。非常にわかりやすい考え方です。

しかし、経営の効率が最大化したからといって、それが従業員の幸福に寄与するとは限らないのは当たり前の話。いかにアイデアを出すのが好きな人でも、そればかりを求められれば息が詰まり、たまには単純な事務作業やプロセス管理をやってみたくなるはずです。

宝くじで１億円を当てても１年で慣れる

これは心理学で「快楽のウォーキングマシン」と呼ばれる現象で、人間はどのような変化にもすぐに慣れてしまう性質があるため、たとえば宝くじで１億円を当てようが、夢に見たポジションに昇進しようが、長くても１年ほどで幸福度は過去と同じレベルにもどってしまいます。［1］「１億円がある」という現実が新たな幸せの基準になり、すぐにその上の状態を求め始めるからです。

なかなか難しい問題ですが、「快楽のウォーキングマシン」に立ち向かう唯一の方法として知られるのが「多様」の考え方です。その名のとおり「日常の仕事でどれぐらいの変化を感じられるか？」を示す言葉で、

＊自分が持ついろんなスキルや能力を幅広く活かすことができる

＊業務の内容がバラエティに富んでいる

という２つの条件を満たす職場ほど、あなたの幸福度は高くなります。

テキサス工科大学が約２００件の先行研究をまとめたメタ分析によれば、さまざまなスキルや能力を活かせる職場で働いた場合、仕事の満足度との相関係数は0.45で［2］、適職探しには欠かせないチェックポイントのひとつです。

1. Brickman, Philip, Dan Coates, and Ronnie Janoff-Bulman.(1978)Lottery winners and accident victims: Is happiness relative?

2. Fried, Yitzhak Ferris, Gerald R.(1987)The validity of the Job Characteristics Model: A review and meta-analysis.

離職率を大幅に減らしたピクサーの制度

現代において「多様」の考え方をもっとも実践している企業といえば、「トイストーリー」シリーズで有名なピクサーでしょう。

同社にはピクサーユニバーシティーという教育施設が存在し、すべての社員は複数のスキルを無料で学ぶことができます。スキルの内容は「絵の描き方」や「実写映画の撮り方」まで幅広く、ここで身につけた技術は、再び新たなプロジェクトに使うように指導されるのです。



（写真提供：Photo AC）

この制度は、ピクサーから人材の流出をふせぐために始まりました。当初はピクサーも社員の役割を完全に固定していたのですが、少しずつスタッフのあいだに退屈感が広まり始め、やがて優秀な人材がヘッドハンティングで引き抜かれる事態が続出。これを重く見たピクサーは「多様」の考えを取り入れ、スタッフの飽きをふせぐシステム作りを始めたわけです。

従来の経営理論からすれば利益を下げかねない取り組みですが、おかげでピクサーの離職率は大幅に減ったとのこと。結局は優秀な人材が残ったのだから、長期的には大成功と言えます。

工程の川上から川下まで関わることができるか？

残念ながらピクサーほど「多様」を重んじる会社は簡単には見つからないでしょうが、それでも次のポイントはチェックしておいてください。

＊プロジェクトの川上から川下まで関与できるか？

たとえば、あなたが衣服の販売員としてアパレルの会社に入った際に、新しい服の企画会議にも参加でき、デザイナーに要望を伝えられ、完成した商品を売り広める段階まで関わることができれば、たんに「君は客に服を売ればいい」とだけ言われるよりも確実にモチベーションは上がるでしょう。プロジェクト全体の流れが見わたせるおかげで責任感が生まれ、そこに仕事の意味を見出しやすくなるからです。

重要なのは、仕事の「始まり」から「終わり」までの工程に、どこまで関わることができるかです。さすがにプロジェクトの全工程にからめるような仕事は少ないでしょうが、適職選びのポイントとして押さえておいてください。

※本稿は、『新版 科学的な適職』（クロスメディア・パブリッシング）の一部を再編集したものです。