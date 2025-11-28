近年、YOASOBIやAdoに代表されるように、J-POPが世界的な注目を集めています。「この動きを支えているのは、ストリーミングサービスやYouTube、SNSやショート動画、そしてそれらに組み込まれたアルゴリズムの力です」と語るのは、長年音楽業界に長く携わってきたParadeAll株式会社代表取締役の鈴木貴歩さんです。そこで今回は、鈴木さんの著書『音楽ビジネス』から一部を抜粋し、音楽ビジネスについてご紹介します。

【書影】ストリーミング、AI、K-POPから学ぶ、これからの音楽ビジネスの全貌。鈴木貴歩『音楽ビジネス』

デジタル時代に再評価されるCDショップ

ストリーミングサービス全盛の現在でも、実店舗のCDショップが健闘を続けています。２０２４年には、タワーレコードが過去最高益を記録するというニュースが音楽業界を驚かせました。スマートフォンで音楽を楽しむことが一般的になった時代に、なぜ物理的な店舗が再評価されているのでしょうか。

背景には、アナログメディアへの再注目があります。

たとえば、東京・目黒にはカセットテープ専門店が登場するなど、CDやレコードといったフィジカルな音楽媒体に対する関心が若い世代にも広がっています。Z世代やミレニアル世代を中心に、アナログレコードの売上が日本やアメリカをはじめとした各国で成長を続けており、「手触りのある体験」を大切にする文化が再び息を吹き返しています。

現代のリスナーは、ストリーミングで気軽に音楽を聴く利便性と、ジャケットや盤面など実物のもつ視覚的・触覚的な魅力を同時に享受しています。昔のように毎回レコードに針を落とすような手間はない一方で、アナログメディアがもつ世界観や所有感には、デジタルにはない価値があると感じる人も多いのです。

「目利き」によるキュレーション

CDショップが果たすもう１つの大きな役割は、「目利き」によるキュレーションです。

特にタワーレコードは、手書きのポップ文化で知られており、バイヤーやスタッフが自らの言葉でアーティストや楽曲の魅力を伝えてきました。

実際に、店舗によってはスタッフが自分の裁量で棚をつくり、作品を並べる権限を持っている場合もあります。

なかには、タワーレコード渋谷店の「カツオさん」のように、名物店員として業界内外に知られる存在もいます。

メジャーレーベルにとっても非常に重要

メジャーレーベルにとっても、CDショップの現場スタッフやバイヤーに認められることは非常に重要です。

アーティストが店舗に挨拶に訪れたり、写真撮影をおこなったり、販促用のサインやポスターを提供したり、インストアライブを開催したりと、ショップとアーティストの密な関係性はいまなお、プロモーション戦略の定番として続いています。



（写真はイメージ。写真提供：Photo AC）

とりわけ重要なのが、レコード会社における「イニシャル」と呼ばれる初回注文数です。

「全国のCDショップがどれだけ発注してくれるか」「どの店舗が何枚仕入れるか」といった情報は、初動売上やプロモーション戦略に直結します。

「推し活文化」やインバウンド需要も影響

近年では、「推し活文化」が実店舗のあり方をさらに変化させています。タワーレコード渋谷店では、１階に特典受け取りカウンターを設置するなど、ファンがグッズを集めたり写真を撮ったりしやすい空間づくりが進められています。ライブで使用した衣装を展示するなど、アーティストの世界観と連動した演出がファンの訪問を後押ししており、ショップ自体が「体験する場所」としての役割を強めています。

さらに、インバウンド需要も無視できません。日本を訪れた海外ファンがアナログレコードやCDを購入するケースも増えており、CDショップは観光地としても注目されつつあります。世界中の音楽ファンが聖地巡礼のような気持ちで、CDショップを訪れるのです。

このように、CDショップは単なる販売チャネルではなく、アーティストの成長ストーリーを物理的に体感できる「場」として、ライブやSNSとはまた違った接点を提供しています。デジタル時代だからこそ、逆にリアルな場所が生む熱量が再評価されているのです。

※本稿は、『音楽ビジネス』（クロスメディア・パブリッシング）の一部を再編集したものです。