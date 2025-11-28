µ×ÊÝ¥ß¥Ä¥í¥¦¡ßÇ½Ä®¤ß¤Í»Ò¡ß¥Ò¥ã¥À¥¤¥ó¡ÖÆ÷¤ï¤»¤¿¤¯¤Æ¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¤½¤ì¤¬¼ã¤µ¡£»ä¤¬¥¢¥¤¥É¥ë¤Ê¤éÀäÂÐ¤ËÆ÷¤ï¤»¤ä¤ë¡×¡¡¡Ö¿ä¤·¤¬¤Ç¤¤¿·ë²Ì¡¢Ãæ¹ñ¸ì¤ÎÊÙ¶¯¤ò»Ï¤á¤¿¡×
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Öµ×ÊÝ¤ß¤Í¥Ò¥ã¥À¤³¤¸¤é¤»¥Ê¥¤¥È¡×¤Îµ×ÊÝ¥ß¥Ä¥í¥¦¡¦Ç½Ä®¤ß¤Í»Ò¡¦¥Ò¥ã¥À¥¤¥ó¤Ë¤è¤ë¤ª¤·¤ã¤Ù¤êÏ¢ºÜ¡Öµ×ÊÝ¤ß¤Í¥Ò¥ã¥À¤³¤¸¤é¤»¸øÏÀ¡×¡£ÈÖÁÈ¥é¥¤¥Ö½ªÎ»¸å¤Ë³Ú²°¤Ç¸ò¤ï¤µ¤ì¤ë¡¢ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Ê¤·¤Î»¨ÃÌ¤ò¼ýÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ º£²ó¤Ï2025Ç¯10·î18Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤³¤¸¤é¤»¥é¥¤¥Ö¤Î¸å¤Î¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¡Ä¡Ä¤ÎÁ°ÊÔ¤Ç¤¹¡£ºÇ¶á¡¢µ×ÊÝ¤µ¤ó¤Ë¿ä¤·¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¤Ç¤¤¿¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤«¤éÏÃ¤Ï°Õ³°¤ÊÊý¸þ¤ËÅ¾¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡Ê»Ê²ñ¡¦¹½À®¡§Á°ÅÄÎ´¹°¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤¸¤é¤»¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¿ä¤·¤ÎÏÃ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡Ä
Æ÷¤ï¤»¤Ï¡Ö¥Ð¥ì¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÎÉ½¤ì¡©
¨¡¨¡º£Æü¡¢µ×ÊÝ¤µ¤ó¤¬¥Þ¥Ã¥¡¼¡Êô¢¸¶·ÉÇ·¡Ë¤Ë¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤·¤¿¡ÖÉÎ»à¥«¥é¥ª¥±¡×¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥Þ¥Ã¥¡¼¤¬µ×ÊÝ¤µ¤ó¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¡£
¡ö¡Ö¼«Ê¬¤¬ÉÎ»à¤Î¾õÂÖ¡¢¤Þ¤¿¤ÏÉÎ»à¤Î¿Í¤òÊú¤¨¤¿¾õÂÖ¤Ç²Î¤¦¤È¡¢´¶Æ°Åª¤Ê±é½Ð¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦µ×ÊÝÈ¯°Æ¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë´ë²è¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¤Ò¤«¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ç¤òµß¤ª¤¦¤È¤·¤¿¥Þ¥Ã¥¡¼¤¬¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¡¢ÉÎ»à¤Î¾õÂÖ¡×¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ç¡Ö¸¤¤Î¤ª¤Þ¤ï¤ê¤µ¤ó¡×¤Î°ìÀá¤ò²Î¤Ã¤¿¡£
µ×ÊÝ¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤¦»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¡¢¡Ö»ä¡¢¡ü¡ü¤ä¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢À¤¤ÎÃæ¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£
¥Ò¥ã¥À¡¡ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¿´¤¬¤±¡£
µ×ÊÝ¡¡ºÇ¶á¡¢ÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¡Ä¡ÄÃËÀK-POP¥¢¥¤¥É¥ë¤Î´¶ÁÛ¤ò¸«¤Æ¤ë¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê¹¥¤¾¡¼ê¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤âÊ¸¶ç¤ò¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¤É¤±¡¢²¶¤¬¤ä¤ë¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ç¼ÂºÝ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤Û¤¦¤¬À¤¤ÎÃæÌÌÇò¤¯¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ»×¤¤»Ï¤á¤Æ¡£
¥Ò¥ã¥À¡¡¤º¤Ã¤È¤ªµÒÍÍ¤Ç¤¤¤ë¤è¤ê¤â¡¢¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
µ×ÊÝ¡¡¤½¤¦¤½¤¦¡£¤ªµÒÍÍµ¤Ê¬¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤ë¤è¤ê¡¢¡Ö¤ªÁ°¤â¥¢¥¤¥É¥ë¤ä¤Ã¤Æ¤ëµ¤»ý¤Á¤Ç°Õ¸«¤·¤í¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
¨¡¨¡¤Á¤ç¤¦¤Éº£¡¢JO1¤ÎÂçÊ¿¾ÍÀ¸¤¬¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤¤¤í¤¤¤í¸À¤ï¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡Ê¡ö¡Ë¡£
¡ö½µ´©Ê¸½Õ¤¬JO1¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦ÂçÊ¿¾ÍÀ¸¤ÎÆó¸Ô¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤òÊó¤¸¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢10·î15Æü¡¢ÂçÊ¿¾ÍÀ¸¤¬³èÆ°µÙ»ß¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤½¤ÎÁê¼ê¤Î°ì¿Í¤È¤µ¤ì¤¿ME:I¤ÎSHIZUKU¡ÊÈÓÅÄÛÙ·î¡Ë¤âÆ±Æü¡¢³èÆ°µÙ»ß¤òÈ¯É½¡£
¥Ò¥ã¥À¡¡ÂçÊ¿¾ÍÀ¸¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¿¿Í¤¬¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç»ä¤Ï¤³¤ó¤Ê¿Í¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¿¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦¥ê¥°¥ì¥Ã¥È¥Ä¥¤¡¼¥È¤ò¤·¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
µ×ÊÝ¡¡¤¢¤ì¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦¾×·â¤Ç¡Ä¡ÄµÞ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¼Â¤Ï¡Ê¥°¥ë¡¼¥×¤Î¡ËÂ¼ê¤Þ¤È¤¤¤À¤Ã¤¿¡×¤ß¤¿¤¤¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡£¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤¬½Ð¤Æ¥¬¥Ã¥«¥ê¤¹¤ë¤Î¤Ï¤ï¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤¬½Ð¤¿ÅÓÃ¼¡¢¡ÖÉÔ¿Íµ¤¥á¥ó¤¬Íî¤Á¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¼ê¤Î¤Ò¤éÊÖ¤·¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤À¤«ÉÝ¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¡Ö»Ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤ª¤¹¤¹¤áÍó¤Ë¤Ï½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£
¥Ò¥ã¥À¡¡¤ª¤¹¤¹¤áÍó¤ò¸«¤ë¤Î¤Ï¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤»¤ó¤è¡£¤¢¤ì¤ÏÃÏ¹ö¤Ç¤¹¤«¤é¡£
µ×ÊÝ¡¡¤Ç¤â¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¹Í¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡Ö·ë¶É¥¢¥¤¥É¥ëÆ±»Î¤ÇÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤ó¤À¤í¡©¡×¤¬ËÜÅö¤Ë½Ð¤Æ¤¤Á¤ã¤¦¤È¤Í¡Ä¡Ä¡£
¥Ò¥ã¥À¡¡µ×ÊÝ¤µ¤ó¡¢ME:I¤ò¿ä¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤â¤ó¤Í¡£
µ×ÊÝ¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£SHIZUKU¤Á¤ã¤ó¡Ä¡Ä¡£
¥Ò¥ã¥À¡¡SHIZUKU¤Á¤ã¤ó¤Î²áµî¤ÎÅê¹Æ¤âÄ´¤Ù¤é¤ì¤Æ¡¢¤¹¤Ç¤Ë¡ÖÆ÷¤ï¤»¡×¤¬¤¤¤¯¤Ä¤â¤¢¤Ö¤ê½Ð¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡ÉÔ»×µÄ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Æ÷¤ï¤»¤ò¤¹¤ë»þÅÀ¤Ç¸òºÝ¤¬¥Ð¥ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬À¸¤¸¤Æ¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Æ÷¤ï¤»¤ò¤¹¤ë¿Í¤Ï¿¼ÁØ¿´Íý¤Ç¤Ï¡Ö¥Ð¥ì¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡¡ËÜÅö¤ËÃ¯¤Ë¤â¥Ð¥ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¼«Ëý¤¹¤ë°ÕÌ£¤â¤Ê¤¤¤ï¤±¤À¤·¡£
Ç½Ä®¡¡¼«Ëý¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤³¤Ü¤ì½Ð¤Æ¡¢¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡©
µ×ÊÝ¡¡SNS¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Î¿·¤·¤¤¼«²æ¤ÎÈ¯Ïª¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¤¤Ã¤È¡£
Ç½Ä®¡¡¸åÀè¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¹Í¤¨¤Æ¤¿¤é¡¢ÀäÂÐ¥ä¥Ð¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤À¤·¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡¢Éâ¤«¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤È¤·¤«»×¤¨¤Ê¤¤¡£
µ×ÊÝ¡¡Æ÷¤ï¤»¤¿¤¯¤Æ¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¤½¤ì¤¬¼ã¤µ¡£»ä¤¬¥¢¥¤¥É¥ë¤Ê¤éÀäÂÐ¤ËÆ÷¤ï¤»¤ä¤ë¤ï¡£
Ç½Ä®¡¡»ä¤âÆ÷¤ï¤»¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£³Ú¤·¤½¤¦¡£¤Ç¤â½µ´©»ï¤Ç½ñ¤«¤ì¤¿½Ö´Ö¤ËÀÄ¤¶¤á¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡£
¥Á¥ã¥Ã¥È·Á¼°¤Î¾®Àâ¡Ö¥×¥ê¾®Àâ¡×
µ×ÊÝ¡¡¤¤¤Þ¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥á¡¼¥ë¡Ê¡ö¡Ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ï²Ý¶â¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤Ë¡¢¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦¥á¡¼¥ë¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡Öº£Æü¤Ï¡ü¡ü¤·¤¿¤è¡×¤È¤¤¤¦Æü¾ï¤ÎÊó¹ð¤ò¸«¤ë¤¿¤á¤À¤±¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï·î500±ß¤¯¤é¤¤Ê§¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡ö¥¢¥¤¥É¥ë¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¥á¡¼¥ë¤ÇÆÏ¤¯¥µ¡¼¥Ó¥¹¡£ÄÌ¾Î¥×¥é¥á¡£¥á¡¼¥ë¤¬ÆÏ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È1ÂÐ1¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¡£¥°¥ë¡¼¥×¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¾ì¹ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î1¿Í¤òÁª¤ó¤Ç²Ý¶â¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ê£¿ô¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥á¡¼¥ë¤ò¼õ¿®¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¿Í¿ô¤Ë±þ¤¸¤¿²Ý¶â¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£
Ç½Ä®¡¡¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ÂçÊÑ¤À¡£
µ×ÊÝ¡¡´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¤º¤Ã¤ÈÁ°¤«¤éÄêÃå¤·¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤Ç¡¢Îø¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¥á¡¼¥ë¤ÎÉÑÅÙ¤¬¸º¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
°ìÆ±¡¡¤¢¤¢¡¼¡¼¡¼¡£
µ×ÊÝ¡¡¥á¡¼¥ë¤ÎËÜ¿ô¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¶â³Û¤ÏÆ±¤¸¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¡Êº£²ó¤Î·ï¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¡ËµÞ¤Ë¥á¡¼¥ë¤¬¸º¤ë¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£·î¤Ë2¡¢3²ó¤·¤«Íè¤Ê¤¤¤È¤«¡£Â¿¤¤»Ò¤Ï·î¤Ë²¿½½²ó¤âÁ÷¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÁ÷¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö»ä¤ÏÂç»ö¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤ë¡×¤È»×¤¦¥Õ¥¡¥ó¤â¤¤¤ë¤ï¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£1Æü¤¿¤ê¤È¤âµÙ¤á¤Ê¤¤¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤Ã¤Æ¡¢ÂçÊÑ¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£
¨¡¨¡¾ï¤Ë¥ª¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¡£
µ×ÊÝ¡¡µ×ÊÝ¤ß¤Í¥Ò¥ã¥À¤¬¥°¥ë¡¼¥×¥¢¥¤¥É¥ë¤ÈÆ±¤¸°·¤¤¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤ºÈ¯¸À¤ÎÊ¬ÎÌÌäÂê¤Ç¹Ó¤ì¤ë¤è¤Í¡£¡Öº£Æü¤Ò¤ã¤Ã¤¯¤ó¡¢Á´Á³¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤ß¤Ä¤³¤Ð¤Ã¤«¤ê±Ç¤Ã¤Æ¤¿¡×¤Ä¤Ã¤Æ¡£¤¢¤È¡¢¡Ö¤ß¤Ä¤³¡×¤Î±£¸ì¤Î³¨Ê¸»ú¤¬¤Ç¤¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥Ò¥ã¥À¡¡È¾³Ñ±Ñ¸ì¤Ç¡Ömtk¡×¤È¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Ç½Ä®¡¡¤ä¤À¤ä¤À¡Ê¾Ð¡Ë¡£
µ×ÊÝ¡¡¤¤¤ä¡¼¡¢Ê¬ÎÌÌäÂê¤Ç¹Ó¤ì¤Ê¤¤µÒÁØ¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤è¡£
¥Ò¥ã¥À¡¡¤¦¤Á¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÏÈ¢¿ä¤·¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£
Ç½Ä®¡¡100%¸Ä¿ÍÌÜÅö¤Æ¤ÇÍè¤Æ¤ë¿Í¤¤¤¿¤é¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ö¥Ò¥ã¥À¤µ¤ó¤¬¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤ò¸«¤ËÍè¤¿¤Î¤Ë¡¢º£Æü¤¢¤ó¤Þ¤ê¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤Ã¤ÈÊ¿Åù¤Ë¤·¤ã¤Ù¤ë¤Ù¤¡ª¡×¡£
µ×ÊÝ ¡¡¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ß¤Í»Ò¤È¤ß¤Ä¤³¡¢Ãç°¤¤¤ó¤À¡×¤È¤«¡£
Ç½Ä®¡¡¡Öº£Æü¡¢Æó¿Í¤È¤âÌÜ¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¡£
°ìÆ±¡¡¡Ê¾Ð¡Ë
¥Ò¥ã¥À¡¡ÊÝ¸î¼Ô¤Î»ëÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ë»×¤¨¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡Ö¡ü¡ü¤µ¤ó¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡£¤¹¤´¤¤½ý¤Ä¤¤¤Æ¤ë¤È»×¤¦¡×¤Ã¤Æ¡£Ä«°æ¥ê¥ç¥¦·¯¤Î¿·ºî¡Ø¥¤¥ó¡¦¥¶¡¦¥á¥¬¥Á¥ã¡¼¥Á¡Ù¤¬¤½¤¦¤¤¤¦ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤É¤ó¤É¤ó¿®¼Ô¤È¤·¤Æ²Ý¶â¤·¤Æ¤¤¤¯ÏÃ¡£¤á¤Ã¤Á¤ãÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
µ×ÊÝ¡¡¤½¤ì¡¢ÆÉ¤à¤«ÆÉ¤Þ¤Ê¤¤¤«¡¢¤Á¤ç¤¦¤ÉÌÂ¤Ã¤Æ¤¿¤È¤³¤í¡£
Ç½Ä®¡¡ÀÎ¡¢¤ª¾Ð¤¤¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤«²¿¤«¤Ç¸«¤¿½ñ¤¹þ¤ß¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¥Á¥å¡¼¥È¥ê¥¢¥ëÆÁ°æ¤Ã¤Æ¤á¤Ã¤Á¤ã´é¤¬¤¤¤¤¤«¤é¡¢ÅöÁ³¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÂ¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¤½¤Î¿Í¤Ï¡¢¡Ö¥Á¥å¡¼¥È¥ê¥¢¥ë¤¬¤¹¤´¤¤¹¥¤¤À¤±¤É¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÆÁ°æ¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤¤¤«¤é¡¢»ä¤ÏÊ¡ÅÄ¥Õ¥¡¥ó¤Ç¹Ô¤¯¤È·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡ÖÀµÄ¾¡¢¤¤¤Þ»×¤¨¤Ð¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤âÆÁ°æ¤Î¤Û¤¦¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢»ä¤ÏÊ¡ÅÄ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò½ñ¤¤¤Æ¤ë¿Í¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¼«Ê¬¤Ë¥¦¥½¤ò¤Ä¤¤¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤ë¡Ä¡Ä¤½¤ó¤Ê¼«°Õ¼±¤¢¤ë¤ó¤À¡£
µ×ÊÝ¡¡¤½¤ó¤Ê¤ÎÄ¹¤¯Â³¤¯¤Î¡©¡¡¡Ö¤½¤ì¤Ã¤Æ¤¢¤Ê¤¿¤Î¿ÍÀ¸¤ËËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¡©¡×¤Ã¤Æ¸À¤¤¤¿¤¤¡£
¨¡¨¡¤½¤ì¤ÇÊ¡ÅÄ¤Î¤³¤È¡¢ËÜÅö¤Ë¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡©
Ç½Ä®¡¡¤É¤¦¤À¤í¤¦¡Ä¡Ä¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤±¤É¤Í¡£
µ×ÊÝ¡¡¤½¤ó¤Ê´¶¾ð¡¢¥Í¥Ã¥È¤ÇÂ¾¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¸òÎ®¤·¤Ê¤¤¤ÈÈ¯À¸¤·¤Ê¤¤¤«¤é¤µ¡£»ä¤ÏÂ¾¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¸òÎ®¤»¤º¤Ë¤º¤Ã¤ÈÍè¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ç¸òÎ®¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢¿·¤¿¤Ê¥Í¥¯¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬»Ï¤Þ¤ê¤½¤¦¤ÇÉÝ¤¤¤«¤é¡¢¤º¤Ã¤ÈÊ¿ÏÂ¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤¤¤¿¤¤¡£
¥Ò¥ã¥À ¡¡¤ª¾Ð¤¤¤Ç¤â¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Þ»î¤·¤Ë¡Ö¤µ¤ä¹á¡¡BL¡×¤ÇÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ä¡£
µ×ÊÝ¡¡¤½¤ó¤Ê¤ó¤¸¤ã½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤è¡£º£¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÏËÜÅö¤Ë¡Ê¸¡º÷¤Ç°ú¤Ã¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡ËÀø¤ë¤Î¾å¼ê¤¤¤«¤é¡£
¥Ò¥ã¥À¡¡BL¤Ï½Ð¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤«LINE¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡£
µ×ÊÝ¡¡¤½¤ì¡¢³¤³°¤Ç¤â¤¤¤ÞÎ®¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡£ÀÎ¤Ï¾®Àâ½ñ¤¤¤¿¤ê¡¢¥Þ¥ó¥¬ÉÁ¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¤Ï¹¥¤¤Ê¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¤Ç¥·¥ç¡¼¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡ÊÉ÷¤Î¡Ë²èÌÌ¤ò¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãÎ®¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¤½¤ì¡¢¤µ¤ä¹á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¡©
Ç½Ä®¡¡¡Ê¤½¤Î²èÌÌ¤ò¸«¤Æ¡Ë¤³¤ì¡¢°ì¿Í¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤òÙÔÂ¤¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤ª¤â¤·¤í¡ª
µ×ÊÝ¡¡¤¿¤Ö¤ó¡¢¤½¤Î¤Û¤¦¤¬¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¤ÎÀ¸¡¹¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤¬½Ð¤»¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£Ê¸¾Ï½ñ¤±¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢³¨¤òÉÁ¤±¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤À¤È¥Í¥¿¤¬½ñ¤¤ä¤¹¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¨¡¨¡Ã»Ê¸¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ç¤¤¤¤¤«¤é¡£
µ×ÊÝ¡¡¤¤¤ä¡¼¡¢¸½Âå¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£
Ç½Ä®¡¡¤³¤ó¤ÊÀ¤³¦¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡Ä¡Ä¡£
¡Ê2025Ç¯10·î18Æü¤Î¤³¤¸¤é¤»¥é¥¤¥Ö¤è¤ê¡Ë
¿ä¤·³è¤È¿´¤Î·ä´Ö
µ×ÊÝ¡¡ÆüËÜ¤âÀÎ¤«¤é¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢´Ú¹ñ¤Ï´Ú¹ñ¤ÎÉå½÷»Ò¤¬ÉÁ¤¤¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¡ÊBL¤Î¡Ë¥Þ¥ó¥¬¤ä¾®Àâ¤ò¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤Î¤ÏÆÃ¼ì¤Ê¥µ¥¤¥È¤Ç¡¢¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¹ç¸ÀÍÕ¤ò¸À¤ï¤Ê¤¤¤È¸«¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
°ìÆ±¡¡¤¢¡¼¡¼¡¼¡¼¡£
µ×ÊÝ¡¡¤±¤É¼«Ê¬¤Ç¸¡º÷¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢X¤Î¤ª¤¹¤¹¤áÍó¤Ë¸¡º÷Èò¤±¤«¤é¤â¤ì¤¿¥Þ¥ó¥¬¤¬1¥Ú¡¼¥¸¤À¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ºÇ¶á¸«¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤Ç¹ç³Ê¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡¢ÊÌ¤ì¤Æ¿ô¥ö·î¸å¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Î¥Þ¥ó¥¬¡£¼ÂºÝ¤Ï¤Þ¤À¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤Ê¤Î¤Ë¡£Áá¤¤¤è¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡¾ÃÈñ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¸½¼Â¤òÄÉ¤¤±Û¤·¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
Ç½Ä®¡¡¡Ê¥¹¥Þ¥Û¤ÇÄ´¤Ù¤Ê¤¬¤é¡Ë¤³¤ì¡¢¡Ö¥×¥ê¾®Àâ¡×¡Ê¡ö¡Ë¤Ã¤ÆÌ¾Á°¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡£¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤¬¤¢¤ë¡£
¡ö¤Þ¤º¡¢¥Þ¥ó¥¬¤ä¥²¡¼¥à¤Ê¤É¤Î¹¥¤¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÌÑÁÛ¤ò¤Ä¤Å¤ë¡ÖÌ´¾®Àâ¡×¤È¤¤¤¦Æó¼¡ÁÏºî¥¸¥ã¥ó¥ë¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÌ´¾®Àâ¤òLINE¤Î¤è¤¦¤Ê¥Á¥ã¥Ã¥È·Á¼°¤Î¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Ç½ñ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬¡Ö¥×¥ê¾®Àâ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
µ×ÊÝ¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤êÉå¤ë¡ÊÉå½÷»Ò²½¤¹¤ë¡Ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ã¤Æ¡¢Ã¯¤â¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãÁá¤¯¤Ê¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¥Ò¥ã¥À¡¡¤·¤«¤â±£¤ì¥¥ê¥·¥¿¥ó¤ß¤¿¤¤¤ÊÈëÌ©¤ÎÁÈ¿¥¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£
Ç½Ä®¡¡¡Ê¤¢¤ë¥×¥ê¾®Àâ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡Ë¤·¤«¤·¤Ò¤É¤¤¤ÊÊ¸¾ÏÎÏ¡£
µ×ÊÝ¡¡±Ñ¸ì¤ä´Ú¹ñ¸ì¤Î¤·¤«¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤«¤éÆüËÜ¸ì¤Î¤ä¤Ä¤òÆÉ¤à¤ÎÉÝ¤¤¤Ê¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤À¤È¸¡º÷¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
Ç½Ä®¡¡¤Ê¤ë¤Û¤É¤Í¡£
µ×ÊÝ¡¡¸¡º÷¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¡¢Ê¸¾Ï¤Î¥¹¥¯¥·¥ç¤Ç¡ÊÌ´¾®Àâ¤ò¡Ë¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎLINE¡ÊÉ÷¡Ë¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤â¡Ê¸«¤Ä¤«¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Æ¡ËÅÔ¹ç¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¨¡¨¡¤¹¤´¤¤Ê¸²½¤¬¤¢¤ë¤Ê¤È»×¤¦¤·¡¢µ×ÊÝ¤µ¤ó¤¬¤¤¤Á¤¤¤Á¾Ü¤·¤¤¤³¤È¤Ë¤â¶Ã¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡£
µ×ÊÝ¡¡¤¤¤Þ¡¢¤¢¤ëÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤ò¿ä¤·»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¡¢µÞÂ®¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦Ê¸²½¤ò³Ø½¬¤·»Ï¤á¤¿¤È¤³¤í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£³Ú¤·¤¤¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÉÝ¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
´Ú¹ñ¤ÎÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¤ÏÄÉ¤ï¤Ê¤¤¤Ã¤Æ·è¤á¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÄÉ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤¤¤Þ¡¢¡Ê°¦¸¤¤Î¡Ë¤ê¤å¤¦¤Á¤ã¤ó¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¶ñ¹ç°¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤ÇÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Íî¤Á¹þ¤à¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÃËÀK-POP¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡Ê¡ö¡Ë¤ò¸«»Ï¤á¤¿¤é¥Ï¥Þ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¿ä¤·¤¬¤Ç¤¤Æ¤«¤é¡¢¡Ö¤³¤Î»Ò¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Ê¤¤¤È¡¢»ä¤¬º£¸å¤ê¤å¤¦¤Á¤ã¤ó¤Î¤³¤È¤Ç¿´¤Ë·ê¤¬³«¤¤¤¿¤È¤¤Ë»Ù¤¨¤ë¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¤«¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ã¤Æ´ê¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï·è¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ö»ä¤Ïº£¸å¡¢¤³¤ì¤Ë¤¹¤¬¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡Ä¡Ä¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡£
¡ö´Ú¹ñ¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ÖBOYS II PLANET¡×¡£2025Ç¯9·î¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î·ë²Ì¡¢´Ú¹ñÀÒ4¿Í¡¢Ãæ¹ñÀÒ3¿Í¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¹ñÀÒ1¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÁªÈ´¤µ¤ì¡¢ÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖALPHA DRIVE ONE¡×¤ò·ëÀ®¡£2026Ç¯1·î¤ËÀµ¼°¥Ç¥Ó¥å¡¼Í½Äê¡£
¥Ò¥ã¥À¡¡¤½¤ì¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ø¥¤¥ó¡¦¥¶¡¦¥á¥¬¥Á¥ã¡¼¥Á¡Ù¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤ë¿Í¤Ç¤¹¤è¡ª¡¡½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¤É¤ó¤É¤óÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯½÷¤Î»Ò¤È¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ò»Å³Ý¤±¤ëÂ¦¤Î¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¤Î¿Í¡¢¤¢¤È¤â¤¦°ì¿Í¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÇÐÍ¥¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¥«¥ë¥È²½¤·¤Æ¤¤¤¯½÷À¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
Ç½Ä®¡¡¤½¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Þ¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤ó¤Î¡¢¤¹¤´¡£
¥Ò¥ã¥À¡¡Ä«°æ·¯¤Ï¡¢¤É¤ÎÂ¦¤Ë¤â¸ªÆþ¤ì¤»¤º¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤·¤«¤âÊ¸¾ÏÎÏ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎ©¾ì¤¬ÀµµÁ¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥«¥ë¥È²½¤·¤¿¿Í¤Î¸À¤¤Ê¬¤â¤À¤ó¤À¤óÀµ¤·¤¯´¶¤¸¤Æ¤¯¤ë¤·¡¢¤Ç¤â°ìÊý¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤Ï¥«¥ë¥È¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡Ä¡Ä¤ß¤¿¤¤¤Ê¾õ¶·¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Èó¾ï¤ËÆÉ¤ß¹ÃÈå¤Î¤¢¤ë¾®Àâ¤Ç¤·¤¿¡£
µ×ÊÝ¡¡¤¤¤ä¡¢¤¤¤í¤¤¤íÉÝ¤¤À¤³¦¤À¤Ê¤È¤â»×¤¦¤ó¤À¤è¤Í¡£»ä¤ÏÅêÉ¼¤Ë²Ý¶â¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡£¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤ËÆþ¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç¡£
Ç½Ä®¡¡¥«¥ë¥È¤Ã¤Æ½¡¶µ¤À¤±¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¤¿¤Ö¤ó¤É¤ó¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¤â¥«¥ë¥È¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¥Ò¥ã¥À¡¡½¡¶µ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤â½¡¶µ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Ç½Ä®¡¡¤Ê¤ó¤Ç¥«¥ë¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤À¤í¤¦¡£
¥Ò¥ã¥À¡¡¡Ö¼«Ê¬¤Î¿®¤¸¤¿¤¤¤³¤È¤ò¿®¤¸¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤¢¤È¡¢¡Ö¸½¼Â¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤«¡£
µ×ÊÝ¡¡»ä¤â¤¤¤Þ¡¢¡Ö¡Ê¸¤¤Î¿´ÇÛ¤Ç¡Ë¿´¤Ë·ä´Ö¤¬¤Ç¤¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¼«³Ð¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤¢¤ë¤«¤é¡¢Â¾¿Í»ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£
¥Ò¥ã¥À¡¡ËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¾®Àâ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¥«¥ë¥È²½¤·¤Æ¤¤¤¯½÷À¤Ï¡¢¤Ä¤é¤µ¤ä¼ä¤·¤µ¤òËä¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤é¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤µ¤â¤¢¤ê¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦¡£ËµÌÜ¤«¤é¸«¤Æ¤ª¤«¤·¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ¤â¡¢ËÜ¿Í¤¿¤Á¤Ï¿®¤¸¤¤Ã¤Æ¤ë¤·¡¢¤½¤ì¤ÇÃç´Ö¤â¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤·¡£
µ×ÊÝ¡¡Ãç´Ö¤Ç¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¤é¡¢²ÃÂ®ÅÙ¤¬Á´Á³°ã¤¤¤½¤¦¡£
¨¡¨¡¤½¤¦¤«¡¢Ãç´Ö¤¬¤¤¤ë¤ÈÍ¦µ¤¤Å¤±¤é¤ì¤ë¤«¤é¡£
¥Ò¥ã¥À¡¡¤¢¤¢¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤Ã¤Æ¡¢Ç÷³²¤µ¤ì¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
Ç½Ä®¡¡¤Ê¤ó¤«¤ï¤«¤ë¡£Ï¢ÂÓ¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
µ×ÊÝ¡¡¤Ç¤â¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¡¢¤É¤ó¤À¤±Â³¤±¤é¤ì¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡£
¨¡¨¡¡Ö¿®¤¸¤ë¡×¤È¤«¡¢¡ÖÃç´Ö¤¬¤¤¤ë¡×¤È¤«¡¢¤½¤ì¼«ÂÎ¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÊª¸ì¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£¤Ï¿ä¤·³èÁ´À¹¤Î»þÂå¤Ç¡¢¡Ö¿ä¤·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿ÍÀ¸µß¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤â¸«Ê¹¤¤·¤Þ¤¹¤±¤É¡¢°ì¤Ä¤ÎÂÐ¾Ý¤ËÂÎ½Å¤ò¾è¤»¤¹¤®¤ë¤Î¤ÏÉÝ¤¤µ¤¤â¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
µ×ÊÝ¡¡¤½¤ì¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ã¤¢¤ë¡£»ä¤¬¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤ë¿Í¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö»ä¤ÎÂ¡´ï¤òÇä¤Ã¤Æ¤Ç¤â¥Ç¥Ó¥å¡¼¤µ¤»¤¿¤¤¡×¤È²á·ã¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤ë»Ò¤â¤¤¤Æ¡£
¥Ò¥ã¥À¡¡¤½¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡ª
Ç½Ä®¡¡ÉÝ¤¤¡£¤è¤¯¤½¤³¤Þ¤Ç¤¤¤±¤ë¤Ê¡£
¥Ò¥ã¥À¡¡µ×ÊÝ¤µ¤ó¤¬¿ä¤·¤Æ¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¤Ê¤ó¤ÆÌ¾Á°¤Ç¤·¤¿¤Ã¤±¡©
µ×ÊÝ¡¡XINLONG¡Ê¥·¥ó¥í¥ó¡Ë¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤¹¡Ê¡ö¡Ë¡£¤¤¤ä¡¼¡¢¤³¤ì¤«¤é¤É¤ó¤Ê²Ý¶â¤ÎÀ¤³¦¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤È»×¤¦¤È¡Ä¡Ä¡£
¡öÃæ¹ñ»³À¾¾Ê½Ð¿È¤Î¥Û¡¼¡¦¥·¥ó¥í¥ó¡¢20ºÐ¡£2018Ç¯¤ËÃæ¹ñ¤Î6¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×BOY STORY¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¸½ºß8Ç¯ÌÜ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡£¡ÖBOYS II PLANET¡×¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òºÇ½ª½ç°Ì3°Ì¤ÇÄÌ²á¤·¡¢ALPHA DRIVE ONE¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¨¡¨¡¾¯¤·Á°¡¢¥Û¥¹¥È¤¬¼Ò²ñÌäÂê²½¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢Ã¯¤«¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ö¥Û¥¹¥È¤â¿ä¤·³è¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¥Û¥¹¥È¤Ï°ã¤¦¡£¥Û¥¹¥È¤Ï²Ý¶â¤Î³Û¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ°¦¾ð¤ËÊÑ´¹¤µ¤ì¤ë¤±¤É¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ï°ìÄê¤Î²Ý¶â¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó²Ý¶â¤¹¤ë¤Î¤¬°¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ËCDÇã¤Ã¤¿¤ê¡¢¥é¥¤¥Ö¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤â°¦¾ðÉ½¸½¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¡£¤½¤ìÆÉ¤ó¤Ç¤Ê¤ë¤Û¤É¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤â¤¦¥¢¥¤¥É¥ë¤â²Ý¶â³Û¡á°¦¾ð¤È¤¤¤¦À¤³¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê¡Ä¡Ä¡£
Ç½Ä®¡¡¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤À¤Ã¤ÆÅêÉ¼¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢ÅêÉ¼¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ë¶â¤òÊ§¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Ã¤Æ¡£
µ×ÊÝ¡¡¤Ç¤â¤½¤ì¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ëÂ¦¤¬¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¡¥óÂ¦¤¬¤ª¶â¤ò½¸¤á¤Æ¡¢ÅêÉ¼¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡£
Ç½Ä®¡¡¤¦¡¼¤ó¡¢¤Ç¤â¤½¤³¤Þ¤Ç¹Ô¤¯¤È¤µ¤¹¤¬¤Ë²¿¤«µ¬À©¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦µ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£
µ×ÊÝ¡¡Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¤â¤¦µ¬À©¤µ¤ì¤Æ¤ë¤é¤·¤¤¡£Ãæ¹ñ¤ÏÉÙ¹ë¤¬¶â¤ò½Ð¤·¤¿¤éºÝ¸Â¤¬¤Ê¤¤¤é¤·¤¤¤«¤é¡£
¥Ò¥ã¥À¡¡¤½¤ì¤Ï¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
µ×ÊÝ¡¡¥¢¥¤¥É¥ëÊ¸²½¤â¹ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ã¤¦¤Î¤ÏÌÌÇò¤¤¡£»ä¤Ï¤Þ¤À²Ý¶â¤Þ¤Ç¤·¤Æ¤Ê¤¤¤·¡¢Â¾¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î»Ò¤È¤ä¤ê¼è¤ê¤â¤·¤Æ¤Ê¤¤¡£¡Ö¤¸¤ã¤¢²¿¤¬¼«Ê¬¤Î¿ä¤·³è¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤ó¤À¡©¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¡¢·ë¶É¡¢¡Ö¸À¸ì¤ò³Ð¤¨¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤Þ¡¢¥Ç¥å¥ª¥ê¥ó¥´¡Ê¸ì³Ø³Ø½¬¥¢¥×¥ê¡Ë¤ÇÃæ¹ñ¸ì¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ³Ð¤¨¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
Ç½Ä®¡¡¤µ¤Ã¤¤â¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£
µ×ÊÝ¡¡´Ú¹ñ¸ì¤âÊÂ¹Ô¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¡Ê´Ú¹ñ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ë¤â¤È¤â¤È´Ú¹ñ¸ì¤À¤±¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤½¤³¤Ø¤µ¤é¤ËÃæ¹ñ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬3¿Í¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¡¢Ãæ¹ñ¸ì¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Æ¡£¡Ö¤â¤·Ãæ¹ñ¸ì¤¬¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÉý¤¬¹¤¬¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¸ì¤òÊÙ¶¯¤·»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥å¥ª¥ê¥ó¥´¤Ç1Ëü±ß¡¢¤¦¤Ã¤«¤ê²Ý¶â¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤«¤é¡£
¨¡¨¡À©¸Â¤Ê¤·¤Ç¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤ä¤ì¤ë¥³¡¼¥¹¤Ë¡£
µ×ÊÝ¡¡ËÜÅö¤Ï2½µ´Ö¤À¤±¤ÎÌµÎÁ¤ª»î¤·´ü´Ö¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤Ü¤ó¤ä¤ê¤·¤Æ¤¿¤é¡Ê²òÌó¤òËº¤ì¤Æ¡Ë¥Á¥ã¥ê¡¼¥ó¤Ã¤Æ1Ëü±ß²Ý¶â¤µ¤ì¤¿¤«¤é¡¢¡Ö1Ëü±ß¤Î¸µ¤ò¼è¤é¤Ê¤¤ã¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ë¡£
Ç½Ä®¡¡¥Ç¥å¥ª¥ê¥ó¥´¤ÏÁ°¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡¢Ë°¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¤«¤é¤ä¤á¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤âµ×ÊÝ¤µ¤ó¤¬»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤«¤é¡¢»ä¤âÉü³è¤·¤Æ¤ä¤ê»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥ì¥ó¥ÉÁê¼ê¤Ë¡Ö¤Ä¤Ä¤¯¡×¤ß¤¿¤¤¤Êµ¡Ç½¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢µ×ÊÝ¤µ¤ó¤ò¤Ä¤Ä¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£
¥Ò¥ã¥À¡¡¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¡¼¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£Ç½Ä®¤µ¤ó¤Ï²¿¸ì¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
Ç½Ä®¡¡±Ñ¸ì¡¢Ãæ¹ñ¸ì¡¢´Ú¹ñ¸ì¡¢¥¢¥é¥Ó¥¢¸ì¡£»ä¤Ï´°Á´¤Ë¤¿¤À¤Î¼ñÌ£¤Ç¤¹¡£¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¸ì¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¤±¤É¡¢¥Ç¥å¥ª¥ê¥ó¥´¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÊÌ¤Î¥¢¥×¥ê¤Ç¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¸ì¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢´ÊÃ±¤ÊÃ±¸ì¤äÊ¸¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤¤¤¤Ê¤ê²ñÏÃÊ¸¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡£¤Þ¤À°ì¤Ä¤âÃ±¸ì¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£
µ×ÊÝ¡¡¤Ç¤â¡Ö¸ì³Ø¤ò½¬¤¤¤¿¤¤¤±¤É¡¢¸ì³Ø³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦¤Û¤É¤Î¼ÂÎÏ¤Ï¤Ê¤¤¤·¡Ä¡Ä¡×¤ÈÌÂ¤Ã¤Æ¤ë¿Í´Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢º£¤Ï¥¢¥×¥ê¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤¹¤´¤¤ÊØÍø¤Ê»þÂå¤À¤è¤Í¡£
¡Ê2025Ç¯10·î18Æü¤Î¤³¤¸¤é¤»¥é¥¤¥Ö¤è¤ê¡Ë
¡Ê¼¡²ó¤ËÂ³¤¤Þ¤¹¡Ë