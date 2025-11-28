¡ÖÃÃ¤¨¤ë±¿Æ°¤«¤éÀ°¤¨¤ë±¿Æ°¤Ø¡×K-POP¤äSNS¤ÇÃíÌÜ¹â¤Þ¤ë¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹»Ô¾ì¡¢¡ØWECLE¡Ù¤Î¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º1¹æÅ¹¤¬¥ª¡¼¥×¥ó
¡¡¸½ºß¡¢Âè»°¼¡¥Ö¡¼¥à¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ë¡È¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¡É¤Ï¡¢K-POP¥¢¥¤¥É¥ë¤Î±Æ¶Á¤ä¡¢¶Ú¥È¥ì¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢±¿Æ°¤ÎÆÀ°Õ¡¦ÉÔÆÀ°Õ¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯³Ú¤·¤á¤ë¤È¿Íµ¤¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¤Ç¤âÀìÍÑ¥Þ¥·¥ó¤ò»È¤¦¡È¥Þ¥·¥ó¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¡É¤Ï¡¢¸úÎ¨Åª¤Ë¶ÚÎÏ¤ä½ÀÆðÀ¤òÀ°¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤«¤éÃíÌÜ¤¬µÞÁýÃæ¤À¡£¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤ò¼õ¤±¡¢ÀÄ»³¾¦»ö¤Î¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥¸¡¼»ö¶È¤òÃ´¤¦¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¡Ö³ô¼°²ñ¼Òglob¡×¤Ï¥Þ¥·¥ó¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¡ÖWECLE¡×¤Î¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤ò³«»Ï¡£¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º1¹æÅ¹¤È¤Ê¤ë¡ÖWECLE ¤é¤é¤Ý¡¼¤È²£ÉÍÅ¹¡×¤ÎÆâÍ÷²ñ¤Ç¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Òglob ´ÉÍýÉôÄ¹¡¦¶¶ËÜ¸÷»Ê»á¤È³ô¼°²ñ¼Ònobitel¤ÎWECLE»ö¶ÈÀÕÇ¤¼Ô¤Î¸ÅÅÄËã¼Â»á¤¬¡¢»ö¶È¤ÎÁÀ¤¤¤ä¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£¢
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¨¡¢¤³¤ó¤ÊÆ°¤¤¹¤ë¤Î!? ÏÃÂê¤Î¡È¥Þ¥·¥ó¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¡É¤Ç¥¤¥ó¥Ê¡¼¥Þ¥Ã¥¹¥ë¤¬·ãÊÑ¤¹¤ë½Ö´Ö
¡¡¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤È¤¤¤¦¤È¡¢¥è¥¬¤È²¿¤¬°ã¤¦¤Î¤«¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤¬º®Æ±¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤â¤È¤â¤È¤Ï¥É¥¤¥Ä¿Í¤Î¥¸¥ç¥»¥Õ¡¦¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤¬Ìó100Ç¯Á°¤Ë¡È¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Î¤¿¤á¤Î¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¡É¤È¤·¤Æ¹Í°Æ¤·¤¿¤Î¤¬¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¡¦¥á¥½¥Ã¥É¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥Þ¥·¥ó¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤Ï¡¢¶Ú¥È¥ì¤Ç¡ÖÆùÂÎ¤òÃÃ¤¨¤ë¡×¡¢¥è¥¬¤Ç¡Ö¿´¿È¤òÀ°¤¨¤ë¡×¤Î¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¸½Âå¿Í¤¬Êú¤¨¤ëËýÀÅª¤Ê²ÝÂê¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤À¡£¥Ç¥¹¥¯¥ï¡¼¥¯¤ä¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÎÄ¹»þ´ÖÍøÍÑ¤Ë¤è¤ë»ÑÀªÉÔÎÉ¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤É¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯²þÁ±¤Ç¤¤ë¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¼ûÍ×¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀÄ»³¾¦»ö¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤Ç¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥¸¡¼»ö¶È¤òÃ´¤¦³ô¼°²ñ¼Òglob ´ÉÍýÉôÄ¹¡¦¶¶ËÜ¸÷»Ê»á¤Ï¡Ö¥Þ¥·¥ó¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤Ï»ÑÀª²þÁ±¤ä¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤ÊÌÜÅª¤ÇÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë¿·¤·¤¤·ò¹¯½¬´·¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤µ¤ò¸ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢³ô¼°²ñ¼Ònobitel¤ÎWECLE»ö¶ÈÀÕÇ¤¼Ô¤Î¸ÅÅÄËã¼Â»á¤Ï¡¢½é¿´¼Ô¤«¤é¾åµé¼Ô¤Þ¤Ç¡È¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤¬²ÄÇ½¤Ê¤³¤È¡É¤¬¡¢¥Þ¥·¥ó¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡ÖÀìÍÑ¤Î¥Þ¥·¥ó¤ò»È¤¤¡¢¥¹¥×¥ê¥ó¥°¤ä¥Ð¥Í¤ÎÄñ¹³¤Ç¶ÚÎÏ¤ä½ÀÆðÀ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Éé²ÙÄ´À°¤¬²ÄÇ½¤Ê¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¥á¥½¥Ã¥É¤Ç¤¹¡£½é¿´¼Ô¤«¤é¾åµé¼Ô¤Þ¤ÇÂÐ±þ¤Ç¤¡¢»ÑÀª²þÁ±¤ä¹øÄË¡¦¸ª¤³¤ê¤ÎÍ½ËÉ¡¢¸ÆµÛ¤ò°Õ¼±¤·¤¿Æ°ºî¤Ë¤è¤ë¿´¿È¤Î¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¸ú²Ì¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£±¿Æ°ÉÔÂ¤ä»ÑÀªÉÔÎÉ¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤É¸½Âå¿Í¤Î²ÝÂê¤ËÌµÍý¤Ê¤¯¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡×
¡¡¤Þ¤¿¤³¤ì¤«¤é¤Î¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹»Ô¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸ÅÅÄ»á¤Ï¡ÖÃÃ¤¨¤ë±¿Æ°¤«¤éÀ°¤¨¤ë±¿Æ°¤Ø¡£¤³¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÊÑ²½¤³¤½¼¡¤Î¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹»Ô¾ì¤Î¼´¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤òÆÃÊÌ¤Ê±¿Æ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æü¾ï¤Î·ò¹¯½¬´·¤È¤·¤ÆÀ¸³è¤Ëº¬ÉÕ¤«¤»¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¯ÎðÁØ¤ÎÉý¹¤µ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢Ê¿¶ÑÇ¯Îð¤Ï40Âå¡¢20Âå¤«¤é60Âå¤Þ¤ÇÉý¹¤¤À¤Âå¤¬ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍøÍÑ¼Ô¤¬Áª¤ÖÍýÍ³¤Ï¡¢ÂÎ¤Î»È¤¤Êý¤ä»ÑÀª¤òÀ°¤¨¤ëÆÈ¼«¤Î¥á¥½¥Ã¥É¤Î¸ú²Ì¤Ë²Ã¤¨¡¢ÃåÂØ¤¨ÉÔÍ×¤Çµ¤·Ú¤ËÄÌ¤¨¤ë¤³¤È¡¢1²ó30Ê¬¤Ç´°·ë¤¹¤ë¼ê·Ú¤µ¡¢¤½¤·¤Æ¥»¥ß¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¤Ç»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£±¿Æ°ÉÔÂ¤äÂÎ¤ÎÉÔÄ´¡¢¾ÃÈñ¼Ò²ñ¤È¤¤¤Ã¤¿¸½Âå¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¿´¤òÀ°¤¨¤ÆÂÎ¤òÀ°¤¨¤ë¤È¤¤¤¦²ò·èºö¡¦½¬´·¤¬¤è¤ê¿È¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·ÂÎ¤Ë²¿¤«¤·¤é¤ÎÉÔÄ´¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Î®¹Ô¤Ë¤Ï¡ÈÍî¤ÁÃå¤¡É¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤Á¤ó¤È¡È¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¡É¤¬·ò¹¯¤Î½¬´·¤È¤·¤Æ¡¢Ä¹¤¯ÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤ÎÎ®¹Ô¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤º¡¢±¿Æ°ÉÔÂ¤äÂÎ¤ÎÉÔÄ´¤òÊú¤¨¤ë¿Í¡¹¤Î·ò¹¯½¬´·¤È¤·¤ÆÄ¹¤¯Â³¤±¤é¤ì¤ë¥Þ¥·¥ó¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹ÀìÌçÅ¹¡ÖWECLE¡×¡£¹ñÆâ¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹»Ô¾ì¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³èÀ²½¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤È¤¤¤¦¤È¡¢¥è¥¬¤È²¿¤¬°ã¤¦¤Î¤«¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤¬º®Æ±¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤â¤È¤â¤È¤Ï¥É¥¤¥Ä¿Í¤Î¥¸¥ç¥»¥Õ¡¦¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤¬Ìó100Ç¯Á°¤Ë¡È¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Î¤¿¤á¤Î¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¡É¤È¤·¤Æ¹Í°Æ¤·¤¿¤Î¤¬¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¡¦¥á¥½¥Ã¥É¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥Þ¥·¥ó¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤Ï¡¢¶Ú¥È¥ì¤Ç¡ÖÆùÂÎ¤òÃÃ¤¨¤ë¡×¡¢¥è¥¬¤Ç¡Ö¿´¿È¤òÀ°¤¨¤ë¡×¤Î¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¸½Âå¿Í¤¬Êú¤¨¤ëËýÀÅª¤Ê²ÝÂê¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤À¡£¥Ç¥¹¥¯¥ï¡¼¥¯¤ä¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÎÄ¹»þ´ÖÍøÍÑ¤Ë¤è¤ë»ÑÀªÉÔÎÉ¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤É¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯²þÁ±¤Ç¤¤ë¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¼ûÍ×¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀÄ»³¾¦»ö¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤Ç¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥¸¡¼»ö¶È¤òÃ´¤¦³ô¼°²ñ¼Òglob ´ÉÍýÉôÄ¹¡¦¶¶ËÜ¸÷»Ê»á¤Ï¡Ö¥Þ¥·¥ó¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤Ï»ÑÀª²þÁ±¤ä¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤ÊÌÜÅª¤ÇÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë¿·¤·¤¤·ò¹¯½¬´·¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤µ¤ò¸ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢³ô¼°²ñ¼Ònobitel¤ÎWECLE»ö¶ÈÀÕÇ¤¼Ô¤Î¸ÅÅÄËã¼Â»á¤Ï¡¢½é¿´¼Ô¤«¤é¾åµé¼Ô¤Þ¤Ç¡È¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤¬²ÄÇ½¤Ê¤³¤È¡É¤¬¡¢¥Þ¥·¥ó¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡ÖÀìÍÑ¤Î¥Þ¥·¥ó¤ò»È¤¤¡¢¥¹¥×¥ê¥ó¥°¤ä¥Ð¥Í¤ÎÄñ¹³¤Ç¶ÚÎÏ¤ä½ÀÆðÀ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Éé²ÙÄ´À°¤¬²ÄÇ½¤Ê¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¥á¥½¥Ã¥É¤Ç¤¹¡£½é¿´¼Ô¤«¤é¾åµé¼Ô¤Þ¤ÇÂÐ±þ¤Ç¤¡¢»ÑÀª²þÁ±¤ä¹øÄË¡¦¸ª¤³¤ê¤ÎÍ½ËÉ¡¢¸ÆµÛ¤ò°Õ¼±¤·¤¿Æ°ºî¤Ë¤è¤ë¿´¿È¤Î¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¸ú²Ì¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£±¿Æ°ÉÔÂ¤ä»ÑÀªÉÔÎÉ¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤É¸½Âå¿Í¤Î²ÝÂê¤ËÌµÍý¤Ê¤¯¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡×
¡¡¤Þ¤¿¤³¤ì¤«¤é¤Î¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹»Ô¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸ÅÅÄ»á¤Ï¡ÖÃÃ¤¨¤ë±¿Æ°¤«¤éÀ°¤¨¤ë±¿Æ°¤Ø¡£¤³¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÊÑ²½¤³¤½¼¡¤Î¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹»Ô¾ì¤Î¼´¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤òÆÃÊÌ¤Ê±¿Æ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æü¾ï¤Î·ò¹¯½¬´·¤È¤·¤ÆÀ¸³è¤Ëº¬ÉÕ¤«¤»¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¯ÎðÁØ¤ÎÉý¹¤µ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢Ê¿¶ÑÇ¯Îð¤Ï40Âå¡¢20Âå¤«¤é60Âå¤Þ¤ÇÉý¹¤¤À¤Âå¤¬ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍøÍÑ¼Ô¤¬Áª¤ÖÍýÍ³¤Ï¡¢ÂÎ¤Î»È¤¤Êý¤ä»ÑÀª¤òÀ°¤¨¤ëÆÈ¼«¤Î¥á¥½¥Ã¥É¤Î¸ú²Ì¤Ë²Ã¤¨¡¢ÃåÂØ¤¨ÉÔÍ×¤Çµ¤·Ú¤ËÄÌ¤¨¤ë¤³¤È¡¢1²ó30Ê¬¤Ç´°·ë¤¹¤ë¼ê·Ú¤µ¡¢¤½¤·¤Æ¥»¥ß¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¤Ç»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£±¿Æ°ÉÔÂ¤äÂÎ¤ÎÉÔÄ´¡¢¾ÃÈñ¼Ò²ñ¤È¤¤¤Ã¤¿¸½Âå¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¿´¤òÀ°¤¨¤ÆÂÎ¤òÀ°¤¨¤ë¤È¤¤¤¦²ò·èºö¡¦½¬´·¤¬¤è¤ê¿È¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·ÂÎ¤Ë²¿¤«¤·¤é¤ÎÉÔÄ´¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Î®¹Ô¤Ë¤Ï¡ÈÍî¤ÁÃå¤¡É¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤Á¤ó¤È¡È¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¡É¤¬·ò¹¯¤Î½¬´·¤È¤·¤Æ¡¢Ä¹¤¯ÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤ÎÎ®¹Ô¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤º¡¢±¿Æ°ÉÔÂ¤äÂÎ¤ÎÉÔÄ´¤òÊú¤¨¤ë¿Í¡¹¤Î·ò¹¯½¬´·¤È¤·¤ÆÄ¹¤¯Â³¤±¤é¤ì¤ë¥Þ¥·¥ó¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹ÀìÌçÅ¹¡ÖWECLE¡×¡£¹ñÆâ¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹»Ô¾ì¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³èÀ²½¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£