30歳Fカップ・長澤茉里奈、米で「12歳に見える」 写真集撮影時に衝撃秘話
グラビアアイドルの長澤茉里奈（30）が、28日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。25日に発売した写真集のメイキング動画を公開した。
【写真】たしかに30歳に見えない！Fカップ・長澤茉里奈の近影
『写真集メイキング シアトル編』と題した動画の中で、長澤は「シアトル着いて、初日でござんす」とにっこり。その後、テロップで「現地の方に『12歳に見える』と言われました」と紹介され、長澤は「30歳…」とツッコミを入れていた。
生誕30周年を記念した最新写真集は、シアトルを舞台に撮影。これまでと変わらないセクシーなカットに加えて、持ち前の笑顔やファッションテイストも満載となっている。
