長澤茉里奈（2018年撮影）（C）Deview

　グラビアアイドルの長澤茉里奈（30）が、28日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。25日に発売した写真集のメイキング動画を公開した。

　『写真集メイキング　シアトル編』と題した動画の中で、長澤は「シアトル着いて、初日でござんす」とにっこり。その後、テロップで「現地の方に『12歳に見える』と言われました」と紹介され、長澤は「30歳…」とツッコミを入れていた。

　生誕30周年を記念した最新写真集は、シアトルを舞台に撮影。これまでと変わらないセクシーなカットに加えて、持ち前の笑顔やファッションテイストも満載となっている。