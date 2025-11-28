TBS火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』第7話の無料配信再生数が522万回を突破し、TBSのドラマ、バラエティを含む全番組の中で最多を更新しました。

【写真】おいしそうなおにぎり。どっちが作った？

再生回数は、無料動画配信サービス「TVer」と「TBS FREE」で再生されたもので、TVer DATA MARKETINGで各話配信開始から8日間を算出。

第7話は、別れたことを言い出せないまま、両家顔合わせに臨むこととなった鮎美と勝男を描いた回でした。

また、第1話から第9話までの名場面やここでしか見られない映像を含んだ「『じゃあ、あんたが作ってみろよ』特別版！―最終回直前！化石男よ世間の声を聞けSP」を12月7日午後3時から放送することも決定しました（関東ローカル）。

『じゃあ、あんたが作ってみろよ』は、第26回手塚治虫文化賞・新生賞の受賞歴を持つ谷口菜津子による同名漫画（ぶんか社）を原作とするドラマ。



（c）Natsuko Taniguchi/BUNKASHA

手の込んだ料理を作り、“恋人ファースト”を演じてきたゆえに、自分を見失った山岸鮎美（夏帆）と、鮎美の元カレで「料理は女が作って当たり前」な亭主関白思考の海老原勝男（竹内涼真）が、「料理を作る」というきっかけを通じて成長するロマンスコメディです。

次回のあらすじ

太平（楽駆）のバーでのメキシカンフェス当日。渾身のメキシカン風春巻きを来場者に振る舞う鮎美をまぶしく見ていた勝男は、椿（中条あやみ）の後押しもあり、鮎美に自分の思いを打ち明ようとする。

一方、鮎美は付き合っていた頃とは明らかに変わった勝男に触れ、勝男との関係についてぼんやりと考え始める。そんな中、フェスの春巻きを食べた有名フードプロデューサーから鮎美に「一緒に店を出そう」との誘いが舞い込み…。

その頃、勝男もまた職場で、新規案件のプロジェクトリーダーに任命されていた。しかし、タッグを組むことになった事業戦略部の柳沢（濱尾ノリタカ）は仕事よりプライベート優先で、真っすぐ泥臭く仕事に取り組む勝男と、仕事のスタンスの違いから衝突してしまう。

そして思い悩む勝男を見た鮎美は、ある提案をするが…。