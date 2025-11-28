THE DROSが贈る迎春限定アソートボックスで華やかなお正月♡

シュクレイのプレミアムギフトスイーツ専門店THE DROSから、2025年12月1日より「迎春アソートボックス」が新登場♡マスカルポーネ風味チョコをサンドしたサンドクッキーや、カマンベールとレモンのフィナンシェ、カマンベール＆アーモンドのミルフィユを詰め合わせた、期間限定の特別セットです。新年の華やかさを彩る上品なパッケージで、大切な方へのお年賀にも最適♪

サンドクッキーで贅沢な甘じょっぱさ

ヘーゼルナッツとプラリネ、沖縄宮古島の雪塩を練り込んだクッキー生地に、マスカルポーネ風味チョコ※1をサンド。塩味が優しく甘さを引き立て、濃厚なのに上品な味わいに仕上がっています。

9個入1,296円、18個入2,592円、27枚入3,888円（税込）で単品購入も可能♡

※1チョコレートコーチングを使用

フィナンシェ＆ミルフィユで食べ比べ♪

フィナンシェ〔カマンベール＆レモン〕

クリーミーなカマンベール※2とレモンの酸味が絶妙なフィナンシェ〔カマンベール＆レモン〕は5個入1,296円（税込）。

さらに、カマンベール※2とアーモンドのミルフィユは2個入りで、食感と香りのバランスが楽しめます。チーズのコクと上品な風味で、特別な時間にぴったりの味わい♡

※2チーズパウダー中カマンベール75％以上使用

華やかな迎春パッケージで新年を祝福

赤を基調に、2026年の干支である馬に乗る女神を配したパッケージは、新年の祝福と幸運を象徴。迎春アソートボックス12個入2,700円（税込）は、お年賀や帰省土産としてもおすすめです。

期間限定商品につき、なくなり次第終了となります♪

迎春の贅沢スイーツで心華やぐ♡



THE DROSの迎春アソートボックスは、サンドクッキー〔マスカルポーネ＆ヘーゼルナッツ〕、フィナンシェ〔カマンベール＆レモン〕、ミルフィユ〔カマンベール＆アーモンド〕の贅沢な詰め合わせ。

上品で華やかなパッケージとともに、大切な方への感謝や新年のご挨拶にぴったりです♡期間限定の特別な味わいを、ぜひお楽しみください♪