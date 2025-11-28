Image: RipX

音楽を作ったり、DJをしている人なら「この曲のあのフレーズだけを使いたい」と一度は思ったことがあるはず。

従来、既存の音源から特定のパートを抜き出す作業は専門的な技術を要する難しいものでした。しかし、近年は主要音楽制作ソフトやDJソフト、AI音楽サービスなどに既存の音源を複数のパート（ボーカル、ベース、ドラム、ギター、ピアノなど）を“ステム”として音源分離する機能が搭載されたことで、そういった作業も手軽に行なえるようになりました。

こうした音源分離機能にはAI技術が活用されていますが、その草分け的存在が2020年にリリースされた当時、"初のAI DAW"を謳っていた「RipX DAW」です（当時の名称は「Hit’n’Mix Infinity」）。

RipX DAWと他のソフトとの大きな違いは、分離した各ステムを従来のMIDIのようにノート単位で柔軟に編集、加工、置き換えができるところにあります。つまり、音源分離にとどまらず、"既存の音楽素材を自由に解体・再構築できるツール"なのです。

音楽制作ソフトやDJソフトにおいて、音源分離機能が標準化された今、その実力は気になるところ。そこで今回はRip Xの性能だけでなく、その可能性を探るために実際に使ってみて、徹底レビューしていきます。

どうやって使うの？

まずは基本的な使い方をみていきましょう。

最初のステップは、編集したい音源ファイルをRipX DAWに読み込むこと。対応フォーマットはWAV、MP3、FLACなど主要なものは一通りカバーしています。

読み込み操作はすごくシンプルです。音源ファイルを画面中央にドラッグ&ドロップし、分離したいパートを選択するだけ。そこから待つこと数分（楽曲の長さの約1.5倍程度）で音源分離が完了します。

Image: RipX 「Separate Instruments」チェックを入れた時に表示される「Ripper Options」ウィンドウ

Image: RipX 「Separate Instruments」チェックを外した時に表示される「Ripper Options」ウィンドウ

ここで注目すべきはステム化できる数です。ほとんどの音源分離ツールでは4〜5ステムまでしか分離できませんが、RipX DAWでは6〜8ステムまで分離できます。また、ボーカル、ベースなど任意のパートとそれ以外のパートに絞って分離させたり、特定のタイムラインに絞って分離するといったことも可能です。

Image: RipX FUZE / Gizmodo Japan主催したD’Angeloトリビュート企画でのDJ用にD’Angelo「Higher」を音源分離。ここからボーカルを抜き出し、マッシュアップに使用した

音源分離が完了すると、メイン画面にステムデータが表示されます。ここがRipX DAWの肝です。従来の音楽制作ソフトではオーディオファイルは“波形”として扱われるため、細かい編集は困難でした。しかし、RipXでは、読み込んだ音源ファイルを「Rip形式」という独自フォーマットで保存する仕組みにより、オーディオをMIDIのように扱えるのです。

具体的にはステム内のノートを上下させて音程を変えたり、発音のタイミングを調整したり、ノートの分割・複製といったことが可能です。たとえば、ボーカルの特定ノートを複製し、音程を変えれば、簡単にハモリパートが作成できます。

Image: RipX ハモリパート作成前のボーカル

Image: RipX ハモリパート作成後のボーカル

また、RipX DAWでは各パートを“レイヤー”として扱います。画面左側の「Layers」パネルには、選択したレイヤーだけを再生/ミュートするボタンのほか、音量を調整するスライダー、「低域/中域/高域」の各帯域を調整できる簡易EQといった個別管理するための機能が用意されています。これらを使うことで「ボーカルだけを抜いたカラオケ音源を作る」「練習用にギターフレーズの音を薄くした音源を作る」といったことが簡単に行なえます。

Image: RipX 画面左側の「Layers」パネル

一方、画面右側の「FX」パネルでは、選択したノートやレイヤーにさまざまなエフェクトを適用できます。レイヤー全体だけでなく、ノート単位にエフェクトを適用して、細かなピッチ修正や特定のノートだけをスライドさせたり、ビブラートさせるといったことも可能です。

Jun Fukunaga fka LC · RipX ギター加工テスト

※フリー素材のギターループにハモリ、スライド、ビブラートなど加え、実験的なフレーズに加工

RipX DAWの魅力は、既存楽曲の分離・編集だけに留まりません。新しい音色やループ素材を追加することで既存曲のリミックスが行なえます。

画面右側の「Sounds」パネルには内蔵の楽器音色やユーザーが追加したサンプルなどが格納されています。これらの音源はエフェクト的に使用でき、既存のレイヤー内の音を新しい楽器の音に置き換えたり、重ねてブレンドしたりできます。また、MIDIキーボードやPCキーボードを使った打ち込み用の音源としても使用できます。

その下の「Loops」パネルにはドラムパターン、ベースラインなどのループ素材が格納されており、任意のものをドラッグ＆ドロップで手軽にメイン画面のレイヤーに追加することができます。

Image: RipX 画面右側に「FX」「Sounds」「Loops」の各種パネルが並ぶ

それとRipX DAWはSuno、Udio、Stable AudioといったAI音楽生成サービスとのシームレスな連携が可能です。

たとえば、Suno AIにはすでに音源分離やマルチトラック編集機能が搭載されていますが、「オーディオをMIDIのように扱う」ことはできません。そのため、生成した音源を細かく編集したい人はオーディオやMIDI化したステムを外部の音楽制作ソフトに読み込ませる必要があります。しかし、Rip X DAWは、それらの外部サービスとの連携により、そこで作成した音源をダウンロードすると自動的に音源分離設定画面が開く仕様になっています（Udioは現在ダウンロード不可）。

これによりAI音楽生成サービスで作成した音源を素早く、より自分好みの音源にブラッシュアップできます（ただし、特定のAI音楽生成サービスには商業利用時のガイドライン以外に著作権問題も存在するので、商業利用する場合はしっかりと確認しておきましょう）。

Image: RipX 対応しているAI音楽生成サービス

編集が完了したら、最後のステップは書き出しです。RipXでは、編集したステムデータをWAVやMP3、FLAC形式で書き出せるほか、MIDIでも書き出し可能です。

また、選択した特定のノートやレイヤーのみの書き出しだけでなく、各ステムを個別のオーディオファイルとして一度に書き出せるなど、用途に応じて柔軟に設定できます。

Image: RipX RipX DAWの書き出し画面

マニュアルなしでも直感的に使用できる

ここまでが基本的なRipXの使い方ですが、実際に使ってみて、まず驚いたのは、やはり「オーディオをMIDIのように扱う」感覚です。既存の音源を分離したステムの「ここがもう少しこうだったらな」という部分を簡単に自分の思い通りのフレーズやリズムパターンに作り変える体験は新鮮でしたね。それと同時に他の音楽制作ソフトのように慣れた手つきで作業できるところも良かったです。

次に音源を読み込むと自動でBPMの解析も行なわれるため、リミックス作成時や練習トラック作成時のテンポのあたりがつけやすいのはありがたいです。また、タイムストレッチも調整できるため、ビートが不安定なものは手動でステムやレイヤー全体のテンポ修正も可能です。

個人的に嬉しかったのが自動コード表示機能。Rip X DAWではギターパートを選択すると、画面上にコード名とギターの押さえ方が自動で表示されます。筆者のように耳コピが苦手な人にとってはかなり重宝する機能かと。

さらにRipX DAWにはスケール機能も搭載されているので、音が外れることなく、指定したスケールで打ち込みができるほか、読み込んだステムの音を指定したスケールに修正できます。そのため、音楽知識がない初心者でも音楽的に破綻しない編集が行なえるのは大きなポイントだと思いました。

Image: RipX 自動コード表示とスケール選択

あとはユースケースの豊富さ。本稿でも少し触れましたがリミックスやマッシュアップ、練習音源の作成などはもちろんのこと、フリー素材サンプルループを読み込んで波形編集ではできないサンプル加工をしてみるのもかなり面白い。

たとえば、ドラムループを読み込んで波形単位でパターンを組み替えるという制作テクニックがありますが、RipX DAWでは、ドラムループのハイハットはそのままでキックとスネアの配置だけを組み替えるといった波形編集の発展形的編集が行なえます。

ちなみに上位機種のRipX DAW PROには、外部ソフトシンセ（VST3）の音の取り込みやStudio One、Pro Toolsなどの音楽制作ソフトとの連携機能のほか、ピッチ描画やノイズ分離、背景ノイズ除去といったオーディオの超精密編集ツールやリペアツールも搭載されています。なので、より高度な音源制作や編集をしたい人にはそちらがおすすめです。

一通り使ってみて実感したのは、RipX DAWは、基本的にはマニュアルなしでも直感的に使用できるということ。また、さまざまな機能が搭載されているため、使い方を覚えていくうちにさらに自分なりのアイデアを駆使して使えるツールだと感じました。筆者自身も使い続けていれば、別の面白い活用方法に巡り会えそうな予感があります。そして、それがもしかすると音楽制作を革新する使い方になったりして...。

Jun Fukunaga fka LC · RipX Lo-fi hiphop test remix track

RipXの各種機能を使い、フリーサンプルで組んだ2mixのLo-Fiヒップホップをリミックスした音源。元々のドラムループからイントロではバスドラムだけを抜いたほか、フレーズ組み替え、ハモリ追加、スライド、音色変更などを行なった。

【RipX DAW】 価格：\15,950（税込） ＊12/2までブラックフライデーセールで \7,920 （税込） 【RipX DAW PRO】 価格：\31,900 ＊12/2までブラックフライデーセールで\15,950 （税込）

Source: Hit’n’Mix, High Resolution