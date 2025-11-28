日テレアナウンサー、“宅建士試験とFP2級”合格！ 「仕事しながらダブルの合格出来たなんて凄すぎます」
日本テレビアナウンサーの森圭介さんは11月27日、自身のInstagramを更新。「令和7年度宅地建物取引士資格試験」と「ファイナンシャル・プランニング 技能検定2級」に合格したことを報告しました。
【写真】難しい資格に見事合格した森圭介アナ
また、「年金、税金、社会保険、住宅など、暮らしにまつわるお金のことをしっかりお伝えできるように勉強しようかと」と資格取得の理由を明かし、「この歳の勉強もなかなか楽しい。次は何に挑もうかな」とさらなる挑戦への意欲を見せています。同僚の岩田絵里奈アナからは「えっ聞いてない！！！笑」と驚きのコメントが。
ファンからは、「おめでとうございます」「仕事しながらダブルの合格出来たなんて凄すぎます」「え、しれっとすご！！！！笑」「すごい！かっこいいです！」「尊敬します」「いつまでも挑戦し続けるもりすけさん、すごすぎます！！」と、絶賛の声が集まりました。
(文:中村 凪)
「すごい！かっこいいです！」森さんは「宅建士試験とFP2級、とりました」とつづり、自身の写真を1枚投稿。合格証書を2枚手にした笑顔のショットです。自宅と思われる部屋で撮影し、後ろの本棚にはぎっしりと書籍が並んでいます。勉強家であることが伝わってきます。
家族との芋掘りショットも披露自身のInstagramでプライベートや仕事のオフショットなどをたびたび公開している森さん。10月6日の投稿では「チビと一緒にイモほり。筋肉痛やばい」とつづり、家族との芋掘りショットを披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
