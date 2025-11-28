旅先で買いたい「京都府のお土産」ランキング！ 2位「八ッ橋（井筒八ッ橋本舗）」を抑えた1位は？【2025年調査】
秋の深まりとともに、ドライブや旅行が最も楽しいシーズンとなりました。 旅の思い出を素敵に持ち帰るため、贈っても喜ばれる旬の味覚や定番品を知っておきたいところです。
All About ニュース編集部は11月19日、全国10〜60代の男女250人を対象に「お土産」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、旅先で買いたい「京都府のお土産」を紹介します！
【11位までの全ランキング結果を見る】
All About ニュース編集部は11月19日、全国10〜60代の男女250人を対象に「お土産」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、旅先で買いたい「京都府のお土産」を紹介します！
2位：八ッ橋（井筒八ッ橋本舗）／54票2位は「八ッ橋（井筒八ッ橋本舗）」でした。米粉とニッキの風味が香ばしい京都の伝統菓子で、しっかりとした歯ごたえが特徴。京都旅行の定番土産として、根強い人気を誇ります。
回答者からは「京都でのお土産に八つ橋以外考えられないと思える程の好きさです」（40代男性／兵庫県）、「現地で無いとなかなか買えそうにない（都内であまり見かけない）ため、買っておきたいなと思いました」（30代女性／神奈川県）、「京都といえば八つ橋だから」（30代女性／北海道）などのコメントがありました。
1位：生八つ橋（おたべ）／103票1位は「生八つ橋（おたべ）」でした。もちもちした食感と優しい甘さの餡が詰まった生八つ橋は、京都土産の定番中の定番。抹茶や季節限定の味など、バリエーションも豊富で、観光客に広く支持されています。
回答者のコメントを見ると「生八つ橋を買わないと京都行った気にならないから絶対に買う。京都の定番土産！」（40代女性／埼玉県）、「色んな種類があって選ぶのが楽しい。京都旅行に集中して、お土産はサッと買いたいから」（50代女性／富山県）、「生八ツ橋の食感とあんこの美味しさが素晴らしいからです」（20代男性／東京都）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)