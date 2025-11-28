河北省の総合演算能力指数、2年連続で中国一に

河北省政府新聞弁公室は26日、「第14次五カ年計画」質の高い発展河北の回答シリーズテーマ会見を開いた。報告によると、河北省は総合演算能力指数で2年連続中国一となった。同省の廊坊市と張家口市は都市演算能力指数ランキングで全国上位となっている。中国新聞網が伝えた。

報告によると、河北省は第14次五カ年計画（2021−25年）以降、国家「東数西算」（東部地域のデータを西部地域で保存・計算すること）プロジェクトの戦略的チャンスをつかみ、演算能力・電力協調的発展を積極的に模索している。国家一体化演算能力ネットワーク京津冀ハブ張家口中明演算能力センタープロジェクト1期が稼働開始し、合盈数据（懐来）科学技術産業パーク演算・電力協同データセンターが運用を開始した。同時に中国初の一体化省級演算能力モニタリング・調整プラットフォームがリリースされ、全省をカバーする演算能力調整・運営体系を構築した。

第14次五カ年計画期間中、河北省では公共データ要素の価値が急速に引き出された。報告によると、河北省のデータ集約総量は2年連続で中国一で、共有総量が1兆回を突破した。科学研究イノベーションや環境保護などの20以上の重要分野を含む2130件の公共データが開放された。（提供/人民網日本語版・編集/YF）