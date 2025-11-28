「奥様が可愛すぎて」52歳誕生日の片桐仁、美人妻との夫婦ショット公開！ 「素敵なご家族だなー」
俳優の片桐仁さんは11月27日、自身のX（旧Twitter）を更新。家族に誕生日を祝われる姿を公開しました。
【写真】52歳片桐仁＆美人妻の夫婦ショット
コメントでは「おめでとうございます！」「最高ファミリー」「家族みんなでお祝いとっても素敵ですね」「120歳まで生きてね」「もう奥様が可愛すぎて可愛すぎて」「素敵なご家族だなー」「片桐ファミリー最高です」などの声が寄せられました。
(文:熱帯夜)
「片桐ファミリー最高です」片桐さんは「今日で52歳になりました！ 家族でお寿司食べました！ 妻から誕生日プレゼントで リカバリーウェアをもらいましたー！！ 寝よー！！！」とつづり、6枚の写真を投稿。すしを食べたり、プレゼントされたリカバリーウェアを切る姿です。6枚目は妻とのツーショットで、それぞれ片手にビールを持って笑みを浮かべる様子から仲のよさが伝わってきますね。
「このTシャツ大谷翔平以外で初めて見ましたw」Instagramでたびたび家族との写真を公開している片桐さん。14日には妻の誕生日を祝う様子を公開しました。片桐さんと子どもたちは妻の顔がプリントされたTシャツをおそろいで着用しています。ファンからは「Tシャツも、演奏も素敵」「このTシャツ大谷翔平以外で初めて見ましたw」「奥様めっちゃめっちゃ可愛いです」などのコメントが寄せられました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね！
