「下が出てくるとやっぱ焦る」怪我で森保Jを離れている28歳DFが吐露。冨安＆毎熊とブラジル戦を現地観戦…どう感じた？
日本代表の守備陣は怪我人が相次いでいる。しかし、22歳の鈴木淳之介の台頭もあり、ブラジルを初めて撃破するなど、北中米ワールドカップを前に好結果を残している。一方で、離脱している側は、今日の森保ジャパンをどう見ているのか。
今季にホッフェンハイムに加入し、ブンデスリーガ開幕節で左膝の前十字靭帯を断裂した町田浩樹が、DAZNの番組『内田篤人のFOOTBALL TIME』にゲスト出演。自身と同じく怪我で代表から離れている冨安健洋、毎熊晟矢と共にブラジル戦を現地観戦したと明かし、感想をこう伝えた。
「あの試合、すごかったですね。中々上から見ることないじゃないですか。色んな気付きもあって面白かったです」
また、MCの内田氏から「今の代表のセンターバックたち、かなり活躍してますけど、焦りみたいなのはない？」と訊かれ、「少なからずあります。（年齢が自分より）下が出てくるとやっぱ焦りますね」と回答。すると、内田氏は「分かる！」と激しく同調し、かつてのポジション争いを回想した。
「俺も酒井宏樹が出てきた時は『良い選手出てきたな』って。タイプも違うんでね。（酒井）高徳もいたし。良い選手、サイドバック出てきたなって」
現在は日本人CBの躍進が目覚ましい。内田氏から「センターバックは今いっぱいいるもんね。すごい急に、センターバックどうしたの？」と問われると、28歳のレフティは欧州で需要が高まっている理由を分析した。
「日本人センターバックは結構ヨーロッパでやれると思っています。下手なミスしないじゃないですか。日本人はやっぱ真面目だし、規律もしっかりしてるし、技術もしっかりしてるので」
来夏に迫るW杯に「間に合わせますよ」と力強く答えた町田。熾烈なメンバー争いを制し、大舞台のピッチに立てるだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
