¡Ö¥Þ¥Þ¡¢¤ª¶â¤Ê¤¤¤Î¡©¤Ã¤Æ¡×ËÌÀî·Ê»Ò¡¢¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤¿Ä¹½÷¤Ë¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ë¡Öº®Æ±¤·¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¡×
½÷Í¥¤ÎËÌÀî·Ê»Ò¡Ê39¡Ë¤¬¡¢27ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥È¡¼¥¯¥£¡¼¥ó¥º¡×¡ÊÌÚÍË¸á¸å11»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£»Ò¤É¤â¤È¤Î²ñÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ËÌÀî¤Ï5ºÐ¤ÎÄ¹½÷¤È1ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¤ò»ý¤Ä2»ù¤ÎÊì¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¡¢¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö3»þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡×¤ÎÊ¡ÅÄËãµ®¡Ê37¡Ë¤¬¡Ö¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¤¹¤´¤¤¤¤ì¤¤¡¢¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ë¤Ïµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£
½Ð±é¼Ô¤È¤È¤â¤ËÇú¾Ð¤·¤¿ËÌÀî¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¿Æ¤â¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¡£Î¾¿Æ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¡Ö¡ÊÄ¹½÷¤¬¡Ë¡ØÃ¯¡¹¤Á¤ã¤ó¤Î¥Þ¥Þ¤Ï¡¢¤É¤ì¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤ë¡©¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥µ¥Þ¡¼¥¦¥¤¥«¡Ê35¡Ë¤¬¡Ö¥Þ¥Þ¤Ï¡Ê¼«¿È¤È¡Ë°ã¤¦Ìò¤Ç½Ð¤Æ¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È»Ò¤É¤â¤ÎÈ¿±þ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¤¤¤ä¡¢Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ç¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£¡Öº£¡¢Ä«¥É¥é¤Ç¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤Ìò¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤ª¶â¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¡¢¤Ã¤ÆÆ¬¤ò²¼¤²¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×¤È¸½ºß½Ð±éÃæ¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ò¸«¤¿Ä¹½÷¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ö¡ÊÄ¹½÷¤Ë¡Ë¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¥Þ¥Þ¡¢Æ¬²¼¤²¤Æ¤ë¤Î¡©¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤ì¤Æ¡¢¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤¤·¡¢¿©¤Ù¤ë¤â¤Î¤â¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤ë¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤¿¤é¡¢¡Ø¥Þ¥Þ¡¢¤ª¶â¤Ê¤¤¤Î¡©¡Ù¤Ã¤Æ¡×¡£Ä¹½÷¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¡ÖÌò¤Èº®Æ±¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ËÜµ¤¤Ç¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£