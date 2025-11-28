女優の北川景子（39）が、27日放送のフジテレビ系「トークィーンズ」（木曜午後11時）に出演。子育てについて話した。

放送作家でタレントの野々村友紀子（51）による事前インタビューのVTRを、スタジオに登場した北川と出演者が見た。

北川は5歳の長女と1歳の長男を持つ2児の母。野々村が「叱ったりすることあります？」と質問すると、北川は「あります」。

「食べ物で遊ぶ時期があったりしたので。それ何してる？どうなっての？って」と注意することを明かした。「去年あたりまでは、娘も『ママ怖い、ママ鬼、パパ優しい』みたいな感じだったんです」と話した。

その長女について「女の子は成長が早いじゃないですか。精神的に育ってきて」と言う。「下の子がおやつを食べようとしているとき、夫は『そっかそっか、しょうがないよね。おなかすいたね、じゃあ開けようか』って、（おやつの袋を）開ける。私が、え、今この時間に開けるの、って思って言おうかな思った時、娘が『もう夕飯前だよ。パパがそれって言わなきゃだめじゃない？』って」。夫のタレントDAIGO（47）とのやりとりの中で、長女の成長ぶりを感じていた。

「去年くらいまでは、私、損だな、って思っていたんですけど、娘がちょっと分かって味方してくれるようになって。なんか報われたな、って。ちょっとうれしかったです」と胸の内を明かした。