秋元康氏プロデュースの昭和歌謡グループMATSURIが28日、都内で、ファースト写真集「双六」の発売記念会見を行った。

撮影は7月末に沖縄県で行ったという。

発売を受けて小野寺翼（30）は「夢だったので、とてもうれしかったです。6人はとても仲が良くて、その全てを詰め込むことができたなと思います。お仕事ではあったんですけど、沖縄旅行みたいな、休暇みたいな感じでした。最高の思い出です」と喜んだ。

松岡卓弥（36）は「自分たちの写真集を5冊買いました。夢を見ているような感覚です」と自ら“推し活”したことを明かした。5冊の内訳は「見る用、保存用、飾る用、あとは家族に渡すとか…」と笑顔で話した。

みどころについて渡辺真（39）は、「6キロ減量したので、なめ回すように見てほしいですね」とアピール。撮影期間にメンバーで食事に行った際も「炭酸水だけで」我慢を貫いたという。真剣に取り組んだあまり、「唾を何回も飲んでいた」とメンバーから暴露されて思わず苦笑いも、「死ぬ思いでダイエットをしました。何回も見て、メンバーの仲の良さや、僕の裸の良さを見ていただけたらなと思います」と自信を見せた。