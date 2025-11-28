日本ハムがヤクルトを戦力外となっていた西川遥輝外野手を獲得することが、２８日までに分かった。

西川は１１年から２１年まで日本ハムでプレー。盗塁王４回、ベストナイン２回、ゴールデン・グラブ賞を４回受賞するなど、俊足巧打の外野手として躍動し、１６年の日本一にも大きく貢献した。

人気もトップクラスだったが、２１年オフに、球団が契約保留手続きを行わない“ノンテンダー”とすることを発表。１２月に自由契約となった。海外ＦＡ権を持つ西川に、制約なく移籍できる環境を整える措置だったが、物議も醸した。

日本ハムは選手会長も務めた松本剛が、ＦＡで巨人へ移籍。３０代の野手は中島と、ＦＡ宣言をしている石井がいるが、外野手で３０代はいなくなった。３３歳の西川には戦力としてだけでなく、ベテランとして、チームを支える役割も期待される。

◆西川 遥輝（にしかわ・はるき）１９９２年４月１６日、和歌山生まれ。３３歳。智弁和歌山高から２０１０年ドラフト２位で内野手として日本ハムに入団。二塁手としてもプレーしたが、徐々に外野としての出場が増え１７〜２０年は４年連続外野手としてゴールデン・グラブ賞を受賞。１６、１７年には外野手としてベストナインに輝いた。通算１５３２試合に出場し１４２６安打、打率２割７分１厘、６３本塁打、４５２打点、３４３盗塁。１８１センチ、８２キロ。右投左打。