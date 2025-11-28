【強い寒気南下】西日本でも積雪のおそれ

気象庁は、１２月３日（水）～４日（木）にかけて

「強い寒気が南下するため、北日本や東日本日本海側を中心に降雪量が多くなり、西日本の日本海側でも積雪になる可能性がある。」と、注意を呼びかけています。

雨雪シミュレーション２８日（金）～１２月３日（水）

東日本から北日本では２８日（金）夕方にかけて落雷や竜巻などの激しい突風、

局地的な激しい雨、降ひょうに注意してください。

２９日（土）３０日（日）の雪は小康状態になりますが、１２月に入る来週は、降り出しは「雨」で、だんだんと「雪」に変わり、その範囲が拡大してきます。

１２月３日（水）には「大雪」を予想する、”赤色”の表示も出てきます。

初雪前線は１１月２８日（金）現在、水戸・長野まで南下していて、来週は西日本の日本海側で、「初雪ラッシュ」になるかもしれません。画像で確認できます。

寒気のシミュレーション２９日（土）～１２月６日（土）

シミュレーションでは、１２月４日（木）頃には、「平地で雪の目安」の寒気が、本州付近をすっぽりと覆う見込みです。画像で確認できます。

全国各都市の週間予報（２９日（土）～１２月５日（金））

１２月５日（金）までの週間予報を画像で掲載しています（各県５か所ずつ）。１２月４日（木）には東京都心で予想最高気温１２℃（１２月中旬並み）、大阪で１０℃（１月上旬並み）とかなり寒く、冷え込みが強まるでしょう。

