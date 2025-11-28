ご当地「〇〇ライス」対決、北陸の厳選3店　ハントンライスって何なんだ？

全国には、地域に根差した多くの「〇〇ライス」があります。長崎のトルコライスや沖縄のタコライスなどが有名で、見た目や味はもちろん名前が面白いのが特長ですね。そして北陸三県にも、それぞれの県に変わったライスがあり、地元で人気を博しています。前回から始まった「北陸ご当地グルメ対決」。今回は「ご当地ライス対決」です。どんな食事が飛び出すやら。ではプレイボールです。

金沢のご当地ライス発祥のお店『グリルオーツカ』

前回は福井県から東に進みましたので、今回は石川県からスタートします。金沢市に有名なご当地ライスがあります。名前は「ハントンライス」、どういう料理か全くわかりません（笑）。さっそく発祥の地と言われる『グリルオーツカ』（金沢市）に訪問しましょう。

グリルオーツカ

話は少し脱線しますが、「グリル〇〇」や「キッチン〇〇」というお店にハズレはない、というのが筆者の持論です。老齢のご夫婦が営む小さな可愛いらしいお店で、オムライスやハンバーグ、ナポリタンが有名、といったイメージでしょうか。

グリルオーツカもまさにこの雰囲気のお店で、ただお店の規模は結構大きいです。席数は40席ほど。従業員さんも何人かいらっしゃいます。うかがったのは週末の昼下がり、13時くらいでしたが、雨にも関わらず結構並んでいました。待つこと約30分で入店です。

カウンターに通され、注文したのはもちろん「ハントンライス（小）」。まず、「シュポっ」と栓を抜く音とともにびんビールが届きました。この音で食欲が増すビール党も多いのではないでしょうか（笑）。

しばらくすると「ハントンライス」が到着。ご覧の通り、オムライスらしき食事の上にフライが数個乗っています。

グリルオーツカ（ハントンライス）

当店のメニューには、「ハントンライスは薄焼き卵の上に、揚げ物が4個（カジキマグロフライ2個、小エビフライ2個）とケチャップと自家製タルタルソースがかかっています。」と書いてありました。

同店の元シェフがハンガリー料理を参考に作った料理らしく、頭の2文字「ハン」と、フランス語でマグロを意味する「トン」を組み合わせたのが由来と言われています。可愛らしい名前ともちろんその美味しさで、今では金沢市内の多くのお店で提供される料理になっています。

我が敬愛の「天才アラーキー」も食べたのか？

ちなみに、同店には、我が敬愛する「アラーキー」こと写真家・荒木経惟（あらき・のぶよし）さんのサインがありました。「アラーキーもハントンライス食べたのかな…」と、鬼才とご当地グルメのマッチングに不思議な気分でお店を後にしました。

富山のご当地ライス「ポーク風ライス」は『お食事処ポーク』で

続いて富山のご当地ライス「ポーク風ライス」を提供する『お食事処ポーク』（富山市）をご紹介します。まず店名が面白いですね。店名の通り豚肉を売りにするお店なのでしょう。

お食事処ポーク

お昼12時ごろ訪問しましたが、ドアを開けるとすでに満席。手前がカウンター、奥にはテーブル席と小上りの座敷まであり、家族連れの方が多く地元感満載でした。当店で鍋を振るうのは御年80歳後半のマスターで、お嬢様らしき女性の方がお店を仕切っています。

注文したのはもちろん名物の「ポーク風ライス」。写真をご覧ください。下からピラフ風のライス、卵焼き、トンカツ、と見事な重ね具合で、紅生姜がまた良い味を出してます。創業から50年以上「ポーク風ライス」を作り続けるマスター。本当にご馳走様でございます。

お食事処ポーク（ポーク風ライス）

さて、同店は豚汁も名物です。まずは程よい酒粕の香りが鼻をぬけます。具材はキャベツ、こんにゃく、にんじん。豚肉は少ないですが（笑）、大満足のセットなのでした。

地元に愛される名店

このセットが800円（2025年9月時点）とはお得ですね。同店には「とり風ライス」や「エビ風ライス」もあります。それにしてもこの「風」って何ですかね。聞きそびれました。きっと謙虚なマスターの性格と理解しました。

お食事処ポーク（ポーク風ライスと豚汁のセット）

帰り際、「オムライス」を持ち帰りで注文する高齢のご婦人とすれ違いました。地元に愛される『食事処ポーク』。マスターが末永く厨房に立つことを願いつつ、またお邪魔したいと思います

「ボルガライス」とは？ 発祥店の一つ越前市の『ジャムハウス』で食べてみた！

最後に福井県の「ボルガライス」をご紹介します。金沢の「ハントンライス」同様、まったく料理のイメージがつきませんね。ロシアを流れるボルガ川と関係あるのでしょうか。

県の真ん中に位置する越前市界隈のご当地グルメで、発祥店の一つと言われる『ジャムハウス』（越前市）にうかがってきました。まずお店の外観にびっくりします。幹線道路から少し入った住宅街にも関わらず、ネオンがギラギラ。「なぜこんな閑静な場所にこのお店があるのか！」と思わず叫んでしまいそうな（笑）、めちゃくちゃハデな2階建てのお店です。

ジャムハウス

店内には米国映画のポスターがあちこちに飾られており、ウッディな内装とともに典型的なアメリカンスタイルです。流れる音楽はロックバンド「フォリナー」や「ジャーニー」など、筆者の好きな1980年代の曲がかかっており、一気に親近感が沸きました。

ビールのアテにまず頼んだのは「ウインナーソテー」です。日本風に言えば、「ウインナー焼き」なのでしょうが、「ソテー」となると何かそそります（笑）。付け合わせはたっぷりのサラダで、これが旨い。キャベツの甘みとドレッシング（何味ですか？と聞いたら、普通のイタリアンですよ〜、と言われました）の調和が絶妙で、ボルガライスへの期待が高まります。

ジャムハウス（ウインナーソテー）

爆発的な美味しさに変わる

メインディッシュが到着しました。見た目だけでは「ボルガライス」の由来がわかりません。イタリア語の「ヴルカーノ（火山）」が転じたという説もありますが、そう言われれば、噴火した山のイメージにも似ています。料理自体はオムライスの上にトンカツが乗っかり、同店独自のソースが（結構たっぷり）かけられたもので、トンカツはサクサクして普通に美味しいですし、オムライスも濃厚で普通に美味しかったです。

ところが、普通が重なると爆発的な美味しさに変わる。名店の名店たる由縁ですね。ボルガ川との関係含め、由来はわかりませんでしたが、旨ければそれでいいよね、と思わせる一皿でした。

ジャムハウス（ボルガライス）

面白い名前に見合った美味しい食事

今回は北陸三県のご当地ライスをご紹介しました。どのお店も面白い名前に見合った、美味しい食事をいただきました。どの料理名も正確な由来はわからず仕舞いでしたが、それはそれでいいのかも知れません。

いろいろ想像してみるのもご当地グルメの楽しみ方ですね。

文・写真／十朱伸吾

おとなの週末Web専属ライター。全国のご当地グルメを求めて40年余。2013年には、“47都道府県食べ歩き”を達成した。訪れた飲食店は1万軒をゆうに超える。旅と食とお酒をこよなく愛するオプチミスト。特にビールには一家言あり。競馬と写真とゴルフも趣味。週1の自転車ツーリングとサウナでダイエットにも成功した。好きな言葉は「発想力は移動時間に比例する」。

【画像】これが名物3選！ハントンライス、ポーク風ライス、ボルガライス（8枚）