りんごちゃん、“世界的に有名なシェフ”との2ショットが話題「お父さん？」「親子みたい」「ご兄妹かと思いました」
ものまねタレントのりんごちゃんが27日、自身のインスタグラムを更新。 “世界的に有名なシェフ”との2ショットを公開し、「お顔が似てる…」「お父さん？」などと“そっくり”な姿が話題となっている。
【写真】「お父さん？」「親子みたい」りんごちゃん＆三國シェフの“そっくりな”2ショット
りんごちゃんは「『三國』全身で美味を堪能しました #三國清三 シェフ」とコメントし、肩を組んだ2ショットをアップ。2人とも目が細くなるほど満面の笑みを見せ、親子のように似た表情をしていた。
この“そっくり”な2ショットに、コメント欄には「素敵な笑顔」「親子みたいだよ」「ご兄妹かと思いました」「お二人いい笑顔」などと反響が集まっている。
