¥ä¥ó¥°¥¹¥¥Ë¡¼¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¥Õ¥£¥ë¥à¡ØÀ¤³¦¤¬ËÍ¤ò·ù¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡Ù ·à¾ìÀè¹Ô¾å±Ç²ñ¡õ¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ·èÄê
¥ä¥ó¥°¥¹¥¥Ë¡¼¤¬¡¢¥Ð¥ó¥É¤Î¸½ºßÃÏ¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¥Õ¥£¥ë¥à¡ØÀ¤³¦¤¬ËÍ¤ò·ù¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡Ù¤ÎÀè¹Ô¾å±Ç²ñ¤òÁ´¹ñ3·à¾ì¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ËÜÆü¤è¤ê¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÈÎÇä¤â¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜ¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±ÇÁü¤Ï¡¢2·î11ÆüÈ¯Çä¤Î¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÍý¶þ¤ÇÏÃ¤¹·¯¤È¡¢´¶¾ðÏÀ¤ÎËÍ¡Ù½é²ó¸ÂÄêÈ×¤ËÉÕÂ°¤¹¤ëDVD¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¡£¥¢¥ë¥Ð¥àÈ¯Çä¤ËÀè¶î¤±¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤ëËÜºî¤Ï¡¢Æü¡¹¤Î³èÆ°¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ëËÜ²»¡¢¤½¤·¤Æ¥ê¥¢¥ë¤Ê¥Ð¥ó¥É¤Î¶õµ¤´¶¤¬Í¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
»¿ÈÝ¤ÎÀ¼¤¬Àä¤¨¤ºÆÏ¤¯»þÂå¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î²»³Ú¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢¹¹¿·¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿4¿Í¡£¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÀ©ºî²áÄø¤ä³Øº×¥Ä¥¢¡¼¤ÎÎ¢Â¦¡¢¤µ¤é¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¤è¤¯ÃÎ¤ëÍ§¿Í¡¦´Ø·¸¼Ô¤Î¾Ú¸À¤¬ÃúÇ«¤Ë½Å¤Í¤é¤ì¡¢É½¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤Èà¤é¤Î¡ÈÁÇ´é¡É¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¡£ÍèÇ¯2·î17Æü¤Ë¼«¿ÈºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ëÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤ò¹µ¤¨¤¿¸½ºß¤À¤«¤é¤³¤½¡¢´üÂÔ¤ÈÉÔ°Â¤¬Æþ¤êº®¤¸¤ë¿´¤ÎÆâÌÌ¤Þ¤ÇÆ§¤ß¹þ¤ó¤À±ÇÁü¤ÏÉ¬¸«¤À¡£
¾å±ÇÅöÆü¤Ë¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÅÐÃÅ¤¹¤ë¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¼Â»ÜÍ½Äê¡£¸ì¤ê¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿À©ºî¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤äÉðÆ»´ÛÄ¾Á°¤Î¿´¶¤Ê¤É¤òÍè¾ì¼Ô¤ÈÄ¾ÀÜ¶¦Í¤¹¤ë¾ì¤È¤Ê¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢·à¾ì¤Ë¤Æ¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÍý¶þ¤ÇÏÃ¤¹·¯¤È¡¢´¶¾ðÏÀ¤ÎËÍ¡Ù¤ÎÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤òÍ½Ìó¤¹¤ë¤È¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¸å¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é·à¾ì¸ÂÄêÆÃÅµ¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡Ö¤«¤ä¤æ¡¼¹Í°Æ ¥¢¥ë¥Ð¥à²Î»ì¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡×¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£
¢£¡ã¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¥Õ¥£¥ë¥à¡ØÀ¤³¦¤¬ËÍ¤ò·ù¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡ÙÀè¹Ô¾å±Ç²ñ¤ª¤è¤Ó¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡ä
¢¨³Æ²ñ¾ì1²ó¸Â¤ê¤Î¾å±Ç
¡ÒÂçºå¡Ó2026Ç¯1·î18Æü¡ÊÆü¡Ë11:00³«±Ç¡¡¤Ê¤ó¤Ð¥Ñ¡¼¥¯¥¹¥·¥Í¥Þ
¡Ò°¦ÃÎ¡Ó2026Ç¯1·î18Æü¡ÊÆü¡Ë18:00³«±Ç¡¡¥ß¥Ã¥É¥é¥ó¥É¥¹¥¯¥¨¥¢¥·¥Í¥Þ
¡ÒÅìµþ¡Ó2026Ç¯1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë18:00³«±Ç¡¡¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥·¥Í¥ÞË½§
¡ãÆâÍÆ¡ä
¡¦¥ä¥ó¥°¥¹¥¥Ë¡¼ ¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¥Õ¥£¥ë¥à¡ÖÀ¤³¦¤¬ËÍ¤ò·ù¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡×¾å±Ç
¡¦¥á¥ó¥Ð¡¼ÅÐÃÅ¡õ¥È¡¼¥¯
¡¦ÆÃÅµ²ñ¡§¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤Î·à¾ì¸ÂÄêÆÃÅµ¼êÅÏ¤·¡¡
¢¨¾å±Ç·à¾ì¤Ë¤Æ¡¢3rd Album¡ÖÍý¶þ¤ÇÏÃ¤¹·¯¤È¡¢´¶¾ðÏÀ¤ÎËÍ¡×¡Ê2·îÈ¯ÇäÍ½Äê¡Ë¤ò¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¡ä
4,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËÁ´ÀÊ»ØÄê
¡ãÈ¯ÇäÊýË¡¡ä¢¨¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏWEB¤Ç¤ÎÃêÁª¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¼õÉÕ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃêÁª¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¼õÉÕ¡Û2025Ç¯11·î28Æü¡Ê¶â¡Ë12:00¡Á2026Ç¯1·î13Æü¡Ê²Ð¡Ë11:00
¡ÚÅöÁªÈ¯É½¡¦¥Á¥±¥Ã¥È°ú´¹³«»Ï¡Û2026Ç¯1·î13Æü¡Ê²Ð¡ËÌë¡Á
¹ØÆþ¤ÎºÝ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¤Î¥µ¥¤¥È¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢https://w.pia.jp/t/yangskinny-psc-ts/¡¡¢¨PC¡¦¥â¥Ð¥¤¥ë¶¦ÄÌ
¢¡¥Á¥±¥Ã¥È¤ª¿½¹þ¤ß¤Î¤´Ãí°Õ¡§
¡¦ÃêÁª»þ¤Î·èºÑ¡§¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É·èºÑ¡¢¸åÊ§¤¤ powered by atone·èºÑ¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÃêÁª»þ¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Î¸ÂÅÙ³Û¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¸åÊ§¤¤ powered by atone¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡§https://t.pia.jp/guide/atobarai.jsp
¢¡¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§ https://t.pia.jp/help/
¡Ö¥Ø¥ë¥×¸¡º÷¡×¤Ë¤Æ¡¢¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»ÆâÍÆ¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¥¡¼¥ï¡¼¥É¤ò¤´ÆþÎÏ¤¤¤¿¤À¤¡¢³ºÅö¤ÎFAQ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
◾️Àè¹ÔÇÛ¿®¡Ö¤ë¤Ã¤»¤§½÷¡×
2025Ç¯11·î26Æü¡Ê¿å¡ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹
https://jvcmusic.lnk.to/ys_RusseOnna
◾️3rd¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÍý¶þ¤ÇÏÃ¤¹·¯¤È¡¢´¶¾ðÏÀ¤ÎËÍ¡Ù
2026Ç¯2·î11Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
Í½Ìó https://www.yangskinny.com/discography/detail/6102/
¡¦½é²ó¸ÂÄêÈ× [CD+DVD] VIZL-2497¡¡ÀÇÈ´²Á³Ê¡§ \6,600¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦ÄÌ¾ïÈ×[CD] VICL-66117 ÀÇÈ´²Á³Ê¡§\3,300¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦VICTOR ONLINE STORE¸ÂÄê¥»¥Ã¥È[CD + DVD + GOODS] ÀÇÈ´²Á³Ê¡§ \8,800¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
https://jvcmusic.lnk.to/ys_3rdAL_CD_ALL
¢¨½é²ó¸ÂÄêÈ×¤È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤È¤·¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤Î¼ó¤â¹Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¡×¤òÆ±º¤·¤¿VICTOR ONLINE STORE¸ÂÄê¥»¥Ã¥È¡£
¢¨ËÜ¥»¥Ã¥È¤ÏVICTOR ONLINE STORE¸ÂÄê¤ÎÍ½ÌóÈÎÇä¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢¨ËÜ¥»¥Ã¥È¤Ï¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¿¤á¡¢È¯ÇäÆüÁ°¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÍ½Äê¿ô¤ËÃ£¤·¼¡Âè¡¢Í½Ìó¡¦ÈÎÇä½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢2026Ç¯2·î11Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê½ç¼¡¤ªÆÏ¤±¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍÅÔ¹ç¤Ç¤Î¥¥ã¥ó¥»¥ë¡¦¸ò´¹¡¦ÊÖÉÊ¤Ï¤ªÃÇ¤ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
[CD¼ýÏ¿ÆâÍÆ]
¡¦´ØÇòÀë¸À
¡¦»°ÃãÊª¸ì
¡¦ËÜ²»
¡¦¤ë¤Ã¤»¤§½÷
¡¦¥«¥ì¡¼¥é¥¤¥¹
¡¦¤Á¤ã¤ó¤Èµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¡¢µö¤·¤Æ
¡¦°¤¤¿Í
¡¦stay with me
¡ÊÁ´8¶Ê¼ýÏ¿Í½Äê/¶Ê½çÌ¤Äê)
[½é²ó¸ÂÄêÈ×ÉÕÂ°DVD¼ýÏ¿ÆâÍÆ]
¡¦¡ÖÏ·¤¤¤Æ¤â¥ä¥ó¥°¥¹¥¥Ë¡¼¥Ä¥¢¡¼ vol.6 Live at Zepp Haneda (TOKYO) 2025.07.18¡×
(Ìó100Ê¬¼ýÏ¿Í½Äê)
¡¦¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±ÇÁü ¢¨¥¿¥¤¥È¥ë¸åÊó
(Ìó80Ê¬¼ýÏ¿Í½Äê)
¢¡Áá´üÍ½ÌóÆÃÅµ¡§¥á¥ó¥Ð¡¼Ä¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
Í½Ìó¼õÉÕ´ü´Ö¡§¡Á2025Ç¯12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë23:59
¢§ÆÃÅµÆâÍÆ¡
¡¦³Æ¥Á¥§¡¼¥ó¶¦ÄÌÆÃÅµ¡§¡Ö¤´¤á¤ó¤Í¡¢Á´¿È¤Ë¤·¤Æ¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼ vol.5¡×¡Ê4¼ï¡¿¥é¥ó¥À¥à¡Ë
¡¦ÂÐ¾Ý¥Á¥§¡¼¥ó¡¦Å¹ÊÞ¡§
TOWER RECORDS Á´¹ñ³ÆÅ¹ / TOWER RECORDS ONLINE / HMVÁ´¹ñ³ÆÅ¹ / HMV&BOOKS online
TSUTAYAÁ´¹ñ³ÆÅ¹/TSUTAYA¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥° / ³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹ / VICTOR ONLINE STORE
¢§ÆÃÅµÆâÍÆ¢
¥á¥¬¥¸¥ã¥±
[ÂÐ¾Ý¥Á¥§¡¼¥ó¡¦Å¹ÊÞ]
Amazon.co.jp
¢¨Áá´üÍ½Ìó¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë¤Æ¤´Í½Ìó¤ÎÊý¤âÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Amazon.co.jp¡¢³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹ ¤Ç¤Ï¡¢ÆÃÅµÉÕ¤¾¦ÉÊ¤Î¥«¡¼¥È¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÆÃÅµ¤ò¤´Í×Ë¾¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÏÆÃÅµÉÕ¤¾¦ÉÊ¤ò¤ªÇã¤¤µá¤á²¼¤µ¤¤¡£
¢¨¾åµ³ÆÆÃÅµ¤Ë¤Ï¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÁá¤á¤Ë¤´Í½Ìó²¼¤µ¤¤¡£
¢¨ÆÃÅµÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ï½ç¼¡ÄÉ²Ã¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨°ìÉô¡¢ÆÃÅµ¤Î¼è°·¤¤¤¬Ìµ¤¤Å¹ÊÞ¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ²¼¤µ¤¤¡£
¢¨ÆÃÅµ¤ÎÆâÍÆ¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨³Î¼Â¤ËÆþ¼ê¤ò¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï¡¢»öÁ°¤Ë³ÆÅ¹ÊÞ¤Ø¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤ò¤ª¾©¤á¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
◾️¡ã¤¤¤Ä¤«ËÍ¤ÏÃ¯¤â¤¬Á¢¤à¥Ð¥ó¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ä¤ëÆüËÜÉðÆ»´Û¡ä
2026Ç¯2·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë
²ñ¾ì¡§Åìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û
³«¾ì 17:30 / ³«±é 18:30
[¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â]
¡¦¥ä¥ó¥¹¥¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼²ñ°÷¸ÂÄê Âç³ô¼ç¥Á¥±¥Ã¥È¡¡39,000±ß(ÀÇ¹þ) ¢¨¥¢¥ê¡¼¥ÊºÇÁ°ÎóËç¿ô¸ÂÄê
<Âç³ô¼ç¥Á¥±¥Ã¥ÈÆÃÅµÆâÍÆ>
¢¨¥¢¥ê¡¼¥Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸ºÇÁ°Îó³ÎÊÝ
¢¨¥Ý¥¹¥¿¡¼¥µ¥¤¥ó¡õ¼Ì¿¿»£±Æ²ñ¤Ø¤Î»²²Ã
¢¨Âç³ô¼çÍ¥ÂÔ·ôÇÛÉÛ(ÆÃÀ½VIP PASS¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼)
¢¨ÊªÈÎÍ¥Àè¥ì¡¼¥ó¤Î¤´ÍÑ°Õ
¡¦ÄÌ¾ïÁ°Çä¥Á¥±¥Ã¥È¡¡6,969±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨Á´ÀÊ»ØÄê
¢¨Ì¤½¢³Ø»ùÆþ¾ìÉÔ²Ä
¢§¾ÜºÙ
https://www.yangskinny.com/feature/budokanlive_2025
