今季限りで現役引退した中日の中田翔さんが後輩らの粋な計らいに感涙です。

中田さんは2007年高校生ドラフト1巡目で日本ハムに入団。10年以上を日本ハムで過ごし、その後巨人、中日へ移りました。そしてプロ18年目で引退を決断しました。

引退セレモニーでは古巣・巨人から坂本勇人選手や丸佳浩選手、そして日本ハムから松本剛選手や清宮幸太郎選手、さらにはダルビッシュ有投手がコメントを寄せ、最後は日本ハム時代の監督・栗山英樹さんが登場し、当時の思い出を語り中田さんは涙をこぼしました。

シーズンオフに入り、28日に中田さんが自身のInstagramを更新。「皆さんありがとうございます！！お疲れ様会をしてもらいました！！初めは5人くらいと聞いてて行ったらこのメンバーが集まっててビックリ！！ホンマに幸せやってホンマに嬉しかった！！」とお別れ会を開いてもらった様子を更新。写真には中田さんの他に28人と大人数の選手や関係者が集まり、中田さんを祝いました。

「最後の方は酔って何も覚えてない。。どうやって帰ったのか。。最高のチームメイトを持ちました！！ありがとうございます！！嬉しくて泣いてしまったのだけ覚えてる笑笑」と温かい気持ちにまたも涙を流したことを明かしました。