ＤｅＮＡは２８日、桑原将志外野手のＦＡ権行使にともなう退団が決まったと発表した。リリースでは「今年で１４年目。『ガッツマン』というその名の通り、走攻守すべてに気持ちを込めたプレーを見せ続けてくれました」とし「心から感謝するとともに、今後のご活躍を祈念しております」と記した。

桑原はＤｅＮＡを通じて「報道でもありましたように、来季より埼玉西武ライオンズでプレーすることを決断いたしました。ベイスターズファンの皆さまの応援がいつも気持ちを奮い立たせてくれて、勇気を与えてくれました。応援歌にもありました『ガッツマン』。今の自分がそのスタイルを確立できたのもベイスターズファンの皆さまが、僕をプロとして生きていく道へ導いてくれたおかげだと思っております。皆さまと共に戦い抜いてきた日々は一生の財産であり、一生忘れることはありません。新天地でも自分らしくひたむきに、皆さまに与えてもらった勇気を次は自分が皆さまに与えられるように全力で頑張ってまいります。１４年間本当にありがとうございました」とコメントした。