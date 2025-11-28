NOMELON NOLEMONが12月に新曲を配信リリースすることに加え、2026年2月に3rdアルバム『EYE』の発売、および2026年初ソロライブを2月に開催することが一斉に発表された。

本日、シンガポールで開催される＜Anime Festival Asia（AFA）＞へ出演を控える彼ら。3rdアルバム『EYE』は既存曲、新曲を含んだノーメロの “現在（いま）” を体現するアルバムとなっており、先日11月23日にZIP-FM『FIND OUT』でワンコーラスを解禁した新曲「シーグラス」も収録。初回生産限定盤には2025年6月に東京・キネマ倶楽部で開催したソロライブ 『DOCUMENTARIUM 2025』のライブ映像が収録される。

アルバムリリースに先駆け、12月10日(水)には新曲「シーグラス」が先行配信される。本楽曲は透き通るようなサウンドと儚い歌声で失われた愛を描いた作品だ。浮遊感のあるセンチメンタルなポップサウンドで、深海に沈むようなメロディと、忘れられない想いが波のように寄せては返すような楽曲となっており、NOMELON NOLEMONらしい叙情と透明感が胸に広がる一曲となっている。

NOMELON NOLEMONはアルバム『EYE』を引っ提げ、ソロライブ＜NOMELON NOLEMON LIVE 2026 “EYE SYNC”＞を2026年2月13日(金)に東京・EX THEATER ROPPONGIで、2月26日(木)にツミキの地元である大阪・BIGCATで開催する。チケットは本日正午よりオフィシャル1次先行の受付がスタート。

■「シーグラス」先行配信

2025年12月10日(水)配信スタート

11月23日放送ZIP-FM『FIND OUT』でワンコーラス解禁。radikoタイムフリーで過去視聴可能。

radiko：https://radiko.jp/share/?t=20251123210000&sid=ZIP-FM

■3rdアルバム 『EYE』

2026年2月11日(水・祝) 発売

購入 https://NOMELONNOLEMON.lnk.to/EYE 初回生産限定盤（CD+Blu-ray）

2025年6月22日開催『DOCUMENTARIUM 2025』ライブ映像収録

品番：SRCL-13536〜13537

価格：￥5,500+税（税込￥6,050） 通常盤（CD）

品番：SRCL-13538

価格：￥3,500+税（税込￥3,850） 【対象店舗/特典内容】

■NOMELON NOLEMON応援店特典 … オリジナルステッカー

■セブンネットショッピング … オリジナルランチトートバッグ

■Amazon.co.jp … メガジャケ

■楽天ブックス … オリジナルアクリルキーホルダー

■Sony Music Shop … オリジナルL判ブロマイド 【Sony Music Shop限定早期予約抽選特典】

Sony Music Shopの対象カートにてNOMELON NOLEMON 3rd Album 『EYE』（初回生産限定盤、通常盤いずれも対象）を期間内にご予約いただいた方のうち、抽選で5名様に「NOMELON NOLEMONサイン入り オリジナルL判ブロマイド」をプレゼント致します！

対象期間：2025年11月28日(金)正午12:00〜12月7日(日)23:59まで

※“NOMELON NOLEMONサイン入り オリジナルL判ブロマイド”は、Sony Music Shop特典の”オリジナルL判ブロマイド”に直筆サインが入ったものになります。

※予約受付期間内であっても、Sony Music Shop特典“オリジナルL判ブロマイド”は無くなり次第の受付終了となります。

※当選結果は、賞品の発送をもってかえさせていただきます。

■＜NOMELON NOLEMON LIVE 2026 “EYE SYNC”＞ 2026年2月13日(金) 東京・EX THEATER ROPPONGI

OPEN／18:00 START／19:00 2026年2月26日(木) 大阪・BIG CAT

OPEN／18:00 START／19:00 オフィシャル1次先行：2025年11月28日(金)正午(12:00)〜2025年12月14日(日)23:59

全自由 6,600円(税込) ドリンク代別途 ※整理番号順のご入場となります。

ローソンチケット：https://l-tike.com/nmnl/

＊電子チケット（スマチケ）のみ

＊発券開始日：公演一週間前〜 主催：株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント/Echoes

制作・運営：SMLライブクリエイティブ

お問合せ：DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/ ＜注意事項＞

※公演中止・延期の場合を除き、お客様のご事情による払い戻しはできませんのでご了承ください。

※譲渡および転売行為はいかなる場合も固くお断り致します。

※会場構造上、お席によってはステージ/出演者が見え辛い場合がございます。

※公演当日は、主催者が定めた観覧ルールに沿ってお楽しみ下さい。