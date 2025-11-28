今回は、「嫁が妊娠した」と勘違いする義母を、地獄に突き落としたエピソードを紹介します。

「妊娠は病気じゃないのよ」と言われ…

「夫と離婚することになり、義実家に『大事な話をしに行く』と伝えたら、義母は『妊娠の報告をしに来る』と勘違い。で、『ついに孫が生まれるのね』『ずっとおばあちゃんになりたかったの』とおおはしゃぎ。

しかし義実家で義母は、なぜか私に大量に重たいものを運ばせようとしたんです。義母は『妊娠は病気じゃないのよ。たくさん動いた方が安産になるのよ』とよくわからないことを言ってきて、私をただこき使いたいだけじゃないかと思い、怒りを通り越してあきれました。

その後、今まで見たことがないほど笑顔で機嫌のいい義母に、『〇さん（夫）と離婚します。大事な話とはそのことです』と伝えたら、義母は地獄に突き落とされたような顔をしていました」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2024年4月）

▽ この義母は、普段からお嫁さんに対し暴言を吐いたりいやがらせするなど、ひどい態度だったそう。離婚して関係を絶てて、よかったですね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。