朝倉未来発掘の美女・美月、娘とのディズニーショット公開「すくすく育ってる」「ママの表情素敵」と反響
【モデルプレス＝2025/11/28】プロ総合格闘家・朝倉未来プロデュースのモデル・美月が11月27日、自身のInstagramを更新。娘との東京ディズニーシーでのショットを披露し、話題を呼んでいる。
美月は「ディズニーシーで落ち葉集めが一番楽しそうだったムシュメ」とつづり、娘の姿を見つめる写真を公開。地面に座り込んで落ち葉を手に持つ娘の可愛い姿が披露されている。
この投稿に「可愛すぎる」「すくすく育ってる」「ママの表情素敵」「スタイル抜群」「ほっこり写真」などとコメントが集まっている。
2022年に朝倉YouTubeチャンネルの企画に偶然出演すると、朝倉に美貌とスタイル、そして自身が持つ夢を評価され、Instagramは開設後5日でフォロワー数10万人を突破。2023年、ABEMA「花束とオオカミちゃんには騙されない」に出演するなど、活躍の幅を広げている。2024年1月20日に一般人との結婚と妊娠したことを発表し、2024年7月には第1子を出産したことを発表した。（modelpress編集部）
