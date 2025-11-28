竹内渉（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/11/28】俳優・白洲迅の妻でタレントの竹内渉が11月26日、自身のInstagramを更新。子どもたちとのディズニーでの写真を公開し、反響が寄せられている。

◆竹内渉、親子ディズニーを報告


竹内は「去年はダッフィー（息子）だけでしたが今年はシェリーメイ（娘）も一緒に連れて行く事ができました」とつづり、ダッフィーとシェリーメイのカバーオールを着る子供たちの姿を投稿。親子で楽しむ様子が披露された。

◆竹内渉の投稿に反響


この投稿に「可愛すぎる親子」「年子だからこそのショット」「愛らしい姿」「癒やされる」「ほっこり」などとコメントが集まっている。

白洲と竹内は2022年4月に結婚を発表し、2024年2月に第1子となる長男、2025年4月に第2子となる長女の誕生を報告していた。（modelpress編集部）

