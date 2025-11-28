元TBS加藤シルビアアナ、人気アナウンサーの義妹との写真公開「初耳」「美女2人」の声
【モデルプレス＝2025/11/28】元TBSアナウンサーで現在はフリーに転身した加藤シルビアアナウンサーが11月27日、自身のInstagramを更新。同業の義妹を公開し、反響が集まっている。
加藤は「少し前に、義妹が、三女の顔を見にきてくれました」とつづり、三女との3ショットを公開。義妹は「テレビ朝日の山本雪乃アナウンサー」であり「夫の妹ですが、たまたま同じ職業で、昔からお仕事や子育ての話を聞いてくれて、頼れる義妹です」と心強い味方であることを記した。
この投稿に「義理の妹さんが山本アナってすごい」「驚きの事実」「好きなアナウンサーが2人並んで眼福」「美女2人」などとコメントが寄せられている。
加藤アナは2016年に実業家の山本浩平氏と結婚。2017年9月に第1子、2018年10月に第2子、2021年6月に第3子、2025年4月に第4子が誕生した。（modelpress編集部）
◆加藤シルビアアナ、同業の義妹を明かす
◆加藤シルビアアナの投稿に反響
