大森南朋、父・麿赤兒＆妻・小野ゆり子との豪華家族ショット公開「オーラすごすぎ」「渋くてかっこいい」の声
【モデルプレス＝2025/11/28】俳優の大森南朋が11月26日、自身のInstagramを更新。父で俳優の麿赤兒と妻で女優の小野ゆり子との3ショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】53歳ベテラン俳優「豪華すぎる」父＆女優妻との家族ショット
大森は「WARM CITY -冬を着る。街を包む。」とキャッチコピーを添え、アパレルブランドのキャンペーンショットを公開。麿と小野との3人でテーブルを囲む、家族写真を投稿している。
この投稿には「素敵な家族写真」「渋くてかっこいい」「オーラすごすぎる」「豪華すぎる家族共演」といった声が寄せられている。
大森は2012年3月に小野と結婚し、2019年5月に第1子が誕生した。（modelpress編集部）
