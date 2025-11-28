今年デビューしたボーイズグループCORTIS（コルティス）が、初の「ミリオンセラー」の栄光を達成した。韓国では「今年最高の新人」という評判を得ており、評判通りの活躍を見せた。韓国メディアが報じた。

27日、韓国のグローバルK−POP音楽チャートの「サークルチャート」が発表した最新週間アルバムチャート(16〜22日集計)によると、CORTISのデビューアルバム「COLOR OUTSIDE THE LINES」が発売約3カ月で、累積販売数106万枚を突破した。

今年デビューした新人の中で唯一のシングルアルバム「ミリオンセラー」となった。

5人のメンバーが、デビューアルバムの製作に深く関与したため、今回の成功はさらに意味深い。彼らは音楽、振り付け、映像を共同創作する「ヤングクリエイタークルー」で、自分たちの考えと感覚をコンテンツに完全に溶かした。CORTISが作った音楽は、言語の障壁を飛び越え、全世界のファンにアピールしてきた。

デビューアルバムは世界最大音源ストリーミングプラットフォームSpotifyで、累積ストリーミング1億回(先月12日付)を突破した。韓国メディアの毎日経済は28日「グローバルショートフォーム動画プラットフォームのTikTok（ティックトック）とインスタグラムで、最近4年間デビューしたボーイズグループの中で最も多くのフォロワーを保有している。アカウントが、今年8月に開設されたことを考慮すれば、驚くべきフォロワー増加速度だ」と伝えた。