¥À¥¤¥¢¥ó¡¦¥æ¡¼¥¹¥±¡¢¡È°ìÈÖ¹â¤¤¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¡É¤ÎÃÍÃÊ¤¬¿®¤¸¤é¤ì¤º¡Ö¥Ü¥±¤Ç¤¹¤«¡©¡×

11·î25Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Î¡Ø¿¼Ìë¤Î¥À¥¤¥¢¥ó¡Ù¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤Ëº´¡¹ÌÚÎ´»Ë&Ä®ÅÄÏÂ¼ù¡Ê¥¨¥Ð¡¼¥¹¡Ë¡¢¹âÌîÀµÀ®¡Ê¤¤·¤¿¤«¤Î¡Ë¤ò·Þ¤¨¡¢¥æ¡¼¥¹¥±³ÌÇË¤ê¥·¥ê¡¼¥º¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤¿´ë²è¡Ö¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤òÇã¤¤¤Þ¥¹¡¼¡ª¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ò¸«¤ËÅ¹¤òË¬¤ì¤¿¥À¥¤¥¢¥ó¡¦¥æ¡¼¥¹¥±¡£¤½¤ÎÃÍÃÊ¤Ë¡¢¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ÎÀ¼¤â¾å¤º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ÎÃæ¤Ç¤Ï°ìÈÖ¹â¤¤¡×¤½¤Î¶Ã¤¤Î¶â³Û
º£²ó¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¹¥±¤Ø¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º´ë²è¤ò¼Â»Ü¡£
È¯Ã¼¤Ï¡¢ÀéÄ»¤¬½Ð±é¤·¤¿10·îÊüÁ÷¤ÎÆ±ÈÖÁÈ¤Î´ë²è¡Öµï¼ò²° ÄÅÅÄ¡×¤À¤Ã¤¿¡£
ÀéÄ»¤¬¥À¥¤¥¢¥ó¤È¼ò¤ò¼à¤ß¸ò¤ï¤·¤Ê¤¬¤éËÜ²»¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤¿Æ±ÊüÁ÷²ó¤ÏÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¤¬¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤ÇÂç¸ç¤Ï¡ÖÁ°¤Î¤á¤ê¤Î¥æ¡¼¥¹¥±¤¬¸«¤¿¤¤¡×¤È¥æ¡¼¥¹¥±¥á¥¤¥ó¤Î´ë²è¤òÇ®Ë¾¡£¥Î¥Ö¤â¡Ö³ÌÇË¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡×¤ÈÂç¸ç¤ËÆ±Ä´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö¥æ¡¼¥¹¥±³ÌÇË¤ê¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤¿º£²ó¡£¥æ¡¼¥¹¥±¤¬°ìÅÙ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¡Ö¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¥æ¡¼¥¹¥±¤Ë¼ÂºÝ¤ËÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤â°·¤¦»þ·×Å¹¤òË¬¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥À¥¤¥¢¥ó¤ËÆ´¤ì¤Æ·Ý¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ð¡¼¥¹º´¡¹ÌÚ¤Ï¡¢½é¤Î¡Ø¿¼Ìë¤Î¥À¥¤¥¢¥ó¡Ù¥í¥±¤ËÌÜ¤ò¥¥é¥¥é¤µ¤»¤ë¡£
¡Ö¤¤¤é¤ó¤Æ¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¹â¤¤¤Ç¡×¤È½Â¤ë¥æ¡¼¥¹¥±¡£ÄÅÅÄÆÆ¹¨¤Ï¡Ö°ìÈÖ°Â¤¤¤Î¤Ç¤¤¤¤¤«¤é¡£5¡Á6Ëü¤Î¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤¢¤ë¤È»×¤¦¤«¤é¡×¤È¶¯°ú¤Ë¥æ¡¼¥¹¥±¤òÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¯¡£
¡Ø¥³¥¹¥â¥°¥é¥Õ¡¡¥Ç¥¤¥È¥Ê¡Ù¡Ê499Ëü±ß¡Ë¡¢¡ØGMT¥Þ¥¹¥¿¡¼¶¡Ù¡Ê355Ëü±ß¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤¬ÊÂ¤Ö¤Ê¤«¡¢ÄÅÅÄ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ç¹Ô¤³¤«¡×¤ÈÅ¹Æ¬¤Î°ìÈÖÌÜÎ©¤Ä¥±¡¼¥¹¤Ë¾þ¤é¤ì¤¿¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ò¥æ¡¼¥¹¥±¤Ë´«¤á¤¿¡£
¥æ¡¼¥¹¥±¤ÏÃÍ»¥¤ò¸«¤ë¤ä¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Î¹â³Û¤µ¤ËÄÅÅÄ¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤Ä¤Ä¾Ð¤¤¤À¤¹¤È¡¢Å¹°÷¤Ë¡Ö¤³¤ì¡¢Çä¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë»ÏËö¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤½¤ì¤«¡¢¥Ü¥±¤ÇÃÖ¤¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¸ýÁö¤Ã¤¿¡£
Å¹°÷¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï°ìÈÖ¹â³Û¤È¤Î¤³¤È¡£
ÄÅÅÄ¤¬¡ÖÍî¤È¤·¤¿¤éÇã¤¤¼è¤ê¤ä¤Ç¡×¤È¶¼¤¹¤Ê¤«¡¢¥æ¡¼¥¹¥±¤Ï¤½¤Î»þ·×¤ò»îÃå¡£¡Ö¤º¤Ã¤·¤ê¤¯¤ë¡×¤È´¶ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤¿¥æ¡¼¥¹¥±¤Ï¡¢¤Þ¤ó¤¶¤é¤Ç¤â¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ë¡Ö¤É¤¦¡©¡×¤ÈÏÓ¤ËÃå¤±¤¿¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤òÄÅÅÄ¤é¤Ë¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
ÄÅÅÄ¤Ë¡Ö¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤ÎÇã¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿º´¡¹ÌÚ¤Ï¡¢¡Ö300¡ÊËü¡Ë¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÌµÀÕÇ¤¤Ë´õË¾¤òÅÁ¤¨¤ë¡£º´¡¹ÌÚ¤¬¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤ê¥®¥é¥®¥é¤·¤Æ¤ë¤è¤ê¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¤È¡¢¥æ¡¼¥¹¥±¤â¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¤Í¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤éÃª¤ò¶ãÌ£¤·»Ï¤á¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤ª¼êº¢²Á³Ê¤Î¾¦ÉÊ¤¬ÊÂ¤Ö¥»¡¼¥ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤«¹âÌî¤¬»þ·×¤òÁª¤ÖÎ®¤ì¤Ë¡£»îÃå¤·¤¿»þ·×¤ò¥À¥¤¥¢¥ó¤È¥¨¥Ð¡¼¥¹¤ËË«¤á¤é¤ì¡¢¹âÌî¤¬¤½¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤ë°ìËë¤â¤¢¤Ã¤¿¡£