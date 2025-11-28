¿·³ã¤Ç8¥·¡¼¥º¥ó¥×¥ì¡¼¡ÄMF¹âÌÚÁ±Ï¯¤¬·ÀÌóËþÎ»¤ÇÂàÃÄ¤Ø¡Ö¤ä¤ê»Ä¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤Ï28Æü¡¢MF¹âÌÚÁ±Ï¯(32)¤¬º£µ¨¸Â¤ê¤Ç·ÀÌóËþÎ»¤Ë¤è¤êÂàÃÄ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¹âÌÚ¤Ï2018Ç¯¤Ë¿·³ã¤Ø²ÃÆþ¤·¡¢º£µ¨¤ÏJ1¤Ç18»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿·³ã¤ÏJ2¹ß³Ê¤¬·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ç¾DFËÙÊÆÍªÅÍ¤ÈDFÀéÍÕÏÂÉ§¤â·ÀÌóËþÎ»¤ÇÂàÃÄ¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹âÌÚ¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡Ö2018Ç¯¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢8¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤·¤¿¿·³ã¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹¤¤´Ö¡¢ËÜÅö¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2022¥·¡¼¥º¥ó¡¢¼«Ê¬¤¬¥±¥¬¤ò¤·¤¿¼¡¤Î»î¹ç¤Ç¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°¦¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âËº¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤Î»þ¤Î³§¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÏÉüµ¢¤Ë¸þ¤±¤Æ´èÄ¥¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÍâÇ¯¤Ë¥Ó¥Ã¥°¥¹¥ï¥ó¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤ËÌá¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤ÇJ2¤òÍ¥¾¡¤·¡¢J1¾º³Ê¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬1ÈÖ¤Î»×¤¤½Ð¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤â¡¢¿Í¤È¤·¤Æ¤âÀ®Ä¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¤ä¤ê»Ä¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤ó¤Ê¤È¤¤Ç¤â»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¤Ë¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç®¤¤±þ±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
