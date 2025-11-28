★人気テーマ・ベスト１０

１ レアアース

２ 人工知能

３ 地方銀行

４ 量子コンピューター

５ 核融合発電

６ 半導体

７ 防衛

８ 中国関連

９ ＪＰＸ日経４００

１０ 造船



みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「バイオテクノロジー関連」が１５位にランクアップしている。



１１月２５日付の日本経済新聞で「政府は経済安全保障上の重要性が高い技術を『国家戦略技術』として新たに指定する。人工知能（ＡＩ）やバイオ、核融合といった６分野を指定し、研究予算の配分や税制上の優遇措置を重点的に講じる」と報じられたことをきっかけに同テーマへの関心が高まっている。記事によると、「ＡＩ・先端ロボット」「量子」「半導体・通信」「バイオ・ヘルスケア」「核融合」「宇宙」の６分野とする方向としており、研究予算の配分や税制上の優遇措置を重点的に講じるとある。また、読売新聞も２７日付で、「２０２６年度の税制改正で、経済産業省が要望する研究開発税制の拡充案が判明した。政府が『国家戦略技術』として指定する『ＡＩ（人工知能）・先端ロボット』『半導体・通信』など６分野への企業の投資について、投資額の最大４０％を法人税額から控除することが柱となっている」と報じており、その一つである「バイオ」関連への注目がにわかに高まっているようだ。



既に免疫生物研究所<4570.T>が急伸、２７日にはトランスジェニックグループ<2342.T>もストップ高し、両銘柄ともこの日も買い人気を集めている。このほか、ＪＣＲファーマ<4552.T>やレナサイエンス<4889.T>、更に子会社ファイメクスがアステラス製薬<4503.T>との共同研究で新たに２つの標的を追加することで合意したと発表したラクオリア創薬<4579.T>も高い。



