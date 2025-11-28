ヘルシーな生活はヘルシーな食事から！ウェルネス調理家電のススメ【疲労回復＆リラックスギア最前線】

【疲労回復＆リラックスギア最前線】

健康を考えるなら、睡眠・運動とならんで食事も意識することが大切だ。カロリーや栄養バランスを気にしたり、メニューにも発酵食品やノンフライ調理したものを取り入れたりと、多様化する昨今のニーズ。ここでは、そんなユーザーの声に答えるべく進化したイマドキ製品を紹介する。

＊ ＊ ＊

【Part 1】

デジタル＆家電

「近年の健康意識の特徴として、食材の成分を極端にカットしたり我慢したりするのではなく、栄養素そのものに着目し、自分にとって必要と思われるものを美味しく摂取する。または不要なものを控える、といった傾向があります」

そう語るのは家電ライターの田中さん。調理家電も健康的な料理が作れる製品に注目が集まっているようだ。

「低温調理が上手にできる。ノンフライ調理がサクッと仕上がる。豆乳やアーモンドミルクが作れる。ほったらかしで発酵食品が作れる。なめらかなスムージーがなめらかに作れる…。といったように各ジャンルで高性能化が進んでいる印象です」

ニーズの細分化が進むにつれて、機能も多岐にわたる昨今の調理家電。家庭で使用することを踏まえれば食材を無駄にしないことやボタンひとつで手軽に扱えることなども重要だろう。より手軽に、美味しく、ヘルシーな料理を作れる。そんな三位一体な調理家電を選びたい。

家電ライター

田中真紀子さん

家電に関する記事の執筆や監修を年間300本以上こなすほか、テレビやラジオへの出演、セミナー講師など幅広く活躍する家電専門家。製品を実際に使い魅力や取り入れ方を発信する。リフレッシュ方法は腸活。

■ボタンひとつでおまかせ調理がラク

シロカ

「おうちシェフ ブレンダー」（1万7820円）

ポタージュのほか、麹、薬膳などヘルシーメニューも搭載しています。乾燥大豆から豆乳が作れるのも嬉しい機能です！（田中さん）

一枚一枚が独自形状をした8枚刃によって高い粉砕力を実現。ヒーター機能つきなのでボタンひとつでスープが完成する。幅広いオートメニューを搭載しており、発酵調理や薬膳料理までこなせる汎用性の高い一台だ。

▲独自形状の8枚刃によるパワフルな粉砕力によって乾燥大豆もなめらかな口当たりの豆乳に

▲約75度の温水で洗い上げるオート洗浄機能付きで、お手入れ前の予洗いにも便利

■減塩メニューでも電気のチカラで美味しさアップ！

キリン

「エレキソルト」（カップ：2万6950円／スプーン：2万4750円）

減塩料理はおいしくない、という悩みを家電が解決。感じ方は人それぞれですが、減塩に苦労している人の助けになりそう（田中さん）

食品を介して微弱な電気を舌に流すことで、薄味の食事の塩味やうま味を増強できるという驚きの商品。使い方は簡単で、スプーンは電源を入れるだけ、カップは電源を入れて注ぐだけ。これからの食生活を見直したい人にオススメだ。

■日々の食事に気軽にもう一品プラスできるアイテム

ブルーノ

「オートクックポット」（0.6L：9900円／1.0L：1万2100円）

不足しがちな野菜もたっぷり使ったポタージュが簡単に作れるうえ、スムージーやデザートも簡単に楽しめます！ 材料を放り込むだけの簡単さもいいですね（田中さん）

材料をざっくり切って入れたらメニューを選択してボタンを押すだけの簡単調理が嬉しい。セラミックコーティングされており、焦げ付きにくくお手入れもラク。調理時間が大きく表示されるので時間管理もしやすい。

▲ポタージュやスープ、スムージーのほかにカレーなどの煮込み料理やおかずも調理可能だ。（煮込みモードは1.0Lのみ）

▲調理にはチタンコーティングの8枚刃が活躍。根菜などの硬い食材もパワフルに粉砕できる

■スチームと熱風で焼きあげる新感覚オーブン

レコルト

「ハイスチームエアーオーブン」（2万9700円）

ノンフライ調理はもちろん、スチームを利用して蒸すように外はカリッと、中はしっとりを実現！ 焼き物もめちゃ美味しく作れます（田中さん）

蒸気と熱風が食材の水分を逃さず、「焼く」と「蒸す」を合わせ技で食材の旨みを最大限活かすことができる。それぞれのモードを活かして蒸し調理やノンフライ調理もこなせる。「ヘルシーで美味しい一品」が叶うスグレモノだ。

▲ボイラーで蒸気をつくって庫内へと送り込み、大型ファンによる熱風が焼きあげるシステム

■持ち運びに便利な大容量コードレスミキサー

シャークニンジャ

「Ninja Blast Max」（1万3860円）

コードレスモデルでありながらパワフル。私もプライベートでスムージーやプロテイン作りにヘビロテしています（田中さん）

ボトルを本体から外せばタンブラーのように持ち運べて、そのまま飲めるコードレスを生かした仕様になっている。パワフル設計なので、氷や冷凍フルーツなども粉砕可能。一回の充電で約20回の稼働が可能。

▲ボトルはそのまま持ち運びOK。フタを外せばそのままタンブラーのように使用できる

▲食器洗浄機対応でお手入れカンタン。面倒な洗い物の負担も減るので毎日でも使いやすい

