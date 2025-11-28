成田凌×沢尻エリカ共演『＃拡散』特報解禁 追加キャストに淵上泰史、山谷花純、赤間麻里子ら
成田凌が主演を務め、沢尻エリカが共演する映画『＃拡散』（読み：カクサン）より、特報が解禁。併せて、追加キャストとして淵上泰史、山谷花純、赤間麻里子、船ヶ山哲、DAIKI、高山孟の出演が発表された。
【動画】妻の死の真実は何処へ―成田凌×沢尻エリカ共演『＃拡散』特報
本作は、真偽不明な怪情報やフェイクニュースが世にあふれ、ネット上で瞬く間に拡散され、真実が覆い隠された現代社会のカオスな実像を空恐ろしくなるほどのリアリティと圧巻のエネルギーで痛烈に描き切った、衝撃のヒューマンドラマ作品。
とある小さな町を舞台に、介護士・浅岡信治が、妻・明希をワクチン接種直後に亡くしたことから、深い喪失と疑念に苛まれていく物語。医師を責め、遺影を掲げて訴え続ける彼は、「夫婦愛の象徴」として報じられる。しかし、その姿はいつしか反ワクチンの象徴として利用され、浅岡は孤立と狂気を深めていく。その姿は愛か狂気か。富山県でオールロケを行い作り上げた、観客に静かな問いを投げかける。
単なる社会批判ではなく、変わりゆく世界で人間の本質を見つめようとする本企画の覚悟と熱意に共鳴し参加を決めた成田凌は、浅岡信治が変貌していく一部始終を鮮やかに演じ切っている。そんな信治を焚きつける記者・福島を、沢尻エリカが演じる。
特報では、ワクチン接種後に妻が亡くなったこと、遺影の写真が“奇跡の一枚”として新聞に掲載されたことで、主人公・信治は時代の寵児となり、哀しみとは別の感情が芽生え、その結果がなんらかの事件に巻き込まれていく様が描かれている。狂気が蔓延する時代と社会に踊らされ続けた男が、混沌の果てに見た景色とは―。信治が妻の死から、人生を大きく変えていく様を描いた社会派サスペンス作品に期待が高まる。
富山でオールロケを行った本作、ワクチンを接種した“医者・高野”に淵上泰史、成田扮する気弱で優柔不断な夫を尻に引くユーチューバーの嫁に山谷花純、“商店街の謎の婦人”にはTiｋTokショートでの怪演で知られる赤間麻里子が抜てきされた。
また、他に“反ワクチンの象徴”となった信治に傾倒する男たちに、船ヶ山哲、DAIKI、高山孟久といった個性的、魅力的な俳優陣を起用。多彩な面々が脇を固め、登場人物それぞれの“真実”と“傷”を繊細かつ克明に刻み付ける。
映画『＃拡散』が、2026年2月27日より全国公開。
淵上泰史、山谷花純、赤間麻里子のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■淵上泰史／医者・高野役
あの時、誰しもが経験した出来事。希望と絶望、何を信じ、どう行動していけば良いのか…。虚実が入り混じった事実。それを素晴らしい脚本に。とにかく良い映画にしたいと言う想いが強くなりました。その想いとともに、富山の雄大な景色がこの映画にエネルギーを与えてくれています。映画『＃拡散』、是非ともお楽しみに。
■山谷花純／浅岡信治の妻・明希役
久しぶりに受けたオーディションで見つけて頂きました。夢現のような世界での当事者役。共感と同じ温度の疑問提示を投げかける作品になっていると思います。1人でも多くの方々へ届きますように。
■赤間麻里子／謎の婦人・氷川京子役
SNSは、いまや社会の“もうひとつの現実”になりました。事実よりも、速度や「おもしろさ」が優先され、真実が上書きされていく。この作品に関わり「情報」よりも「人間」を見失わないことの難しさや「発信」と「沈黙」そのどちらに責任があるのかを改めて考えました。是非スクリーンで、その“現実”を目撃してください。
